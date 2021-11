“Qual è la curva dello stadio?”. Diletta Leotta: esplosione di sensualità a bordo campo. Il lato B è da campionato mondiale – FOTO

Diletta Leotta. La giornalista sportiva regala un mega sorriso ai suoi fan a conclusione della partita importantissiva tra Italia e Svizzera. La campionessa di fascino è solo lei

La vita privata di Diletta Leotta è altamente sotto i riflettori in questo momento. É il prezzo da pagare per essere un personaggio pubblico tanto famoso e amato dai fan.

La giornalista sportiva, schierata nella squadra di DAZN, non fa che raccogliere consensi, complici la sua innegabile e prorompente avvenenza e la preparazione con cui svolge il suo lavoro, partita dopo partita. A stuzzicare la curiosità è la sua storia d’amore con il famoso attore turco Can Yaman. C’era chi li vedeva prossimi alle nozze, in realtà la relazione si è arenata ben presto. Lui sta trovando consolazione tra le braccia di una modella 25enne originaria di Crotone, Maria Giovanna Adamo, conosciuta sul set di “Viola come il mare”. E Diletta?

Diletta Leotta fa dribbling tra pettegolezzi e maldicenze

Anche Diletta Leotta sembra aver voltato pagina tra le braccia di Giacomo Cavalli, di professione modello, nuovo (presunto) fidanzato della giornalista siciliana.

A sollevare, però, l’ombra del dubbio è la collega Paola Ferrari che, in un’intervista rilasciata per Rai Radio 1, non solo ha smentito che tra la Leotta e Yaman ci sia mai stato un rapporto reale, ma ha fatto intendere che sì, avrebbe effettivamente in piedi una nuova relazione ma non con la persona sopra citata. Queste le sue parole: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.

Nessuna risposta dalla diretta interessata che ancora ha preferito non replicare. Concentratissima sul proprio lavoro, ieri è stata attiva a bordo campo per un match super importante, Italia – Svizzera, valevole per le qualificazioni ai mondiali.

La partita è finita con un pareggio, ancora qualche tribolazione per gli Azzurri che dovranno affrontare l’Irlanda del Nord nella prossima partita. La vincitrice di fascino, però, è sicuramente la Leotta che ha pubblicato si Instagram una foto spettacolare a termine dell’incontro.

Maglietta della Nazionale, ovviamente, e sotto un paio di jeans fascianti che non nascondo le forme strepitose della giornalista. Il lato B è messo in evidenza dalla posa di schiena e ha scatenato i commenti dei suoi follower arrivati al numero straordinario di oltre 8 milioni.

“Qual è la curva dello stadio?” – chiede ironicamente un fan compiendo un simpatico gioco di parole, ponendo l’accento sulle morbidezze sinuose della professionista di DAZN.