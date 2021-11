Nel corso della nona puntata di Domenica In Mara Venier ricorderà il suo grande amico, attraverso un omaggio speciale. Tutte le anticipazioni su quello che vedremo

Domenica 14 novembre andrà in onda la nona puntata di Domenica In che come ogni settimana terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1. Una puntata che si prospetta ricca di emozioni e che ha subito un cambio di scaletta nelle ultime ore in seguito a un avvenimento che ha toccato profondamente la conduttrice e il pubblico italiano. Ecco tutte le anticipazioni in merito a quello che vedremo.

Anticipazioni “Domenica In”: tra ospiti, informazione e un omaggio speciale

La nona puntata di Domenica In si aprirà con un omaggio speciale. Mara Venier darà ampio spazio al ricordo del suo caro amico e collega scomparso nella giornata di giovedì 12 novembre. Si è spento a 75 anni il noto telecronista sportivo e conduttore Giampiero Galeazzi, con il quale la presentatrice ha condiviso anni di lavoro e vita.

“Bisteccone mio…se ne va un pezzo importante della mia vita“, ha scritto sui social condividendo una foto che li ritrae insieme. Galeazzi è stato per diverso tempo uno dei protagonisti del programma di Rai 1 che celebrerà la sua carriera e la sua persona, attraverso video e testimonianze.

La puntata procederà poi come prestabilito, con il ritorno dello spazio dedicato all’informazione e al Covid. Tra gli ospiti che avranno modo di affrontare il dibattito sulla situazione attuale dei casi e su quello che accadrà nel prossimo futuro ci sarà il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri. Insieme a lui presente in studio anche il professor Francesco Le Foche, mentre in collegamento ci saranno la virologa Ilaria Capua e il direttore di Libero, Alessandro Sallusti.

Mara Venier avrà poi l’occasione di intervistare Arisa, con la quale affronterà una lunga chiacchierata. La cantautrice racconterà la sua storia e parlerà dell’esperienza a “Ballando con le stelle“. Arisa è infatti una delle concorrenti dell’attuale edizione trasmessa ogni sabato sera su Rai 1, sebbene contemporaneamente continui a occuparsi anche di musica. Ha infatti pubblicato un nuovo singolo, “Altalene“, che avrà modo di eseguire proprio a Domenica In.

L’appuntamento con la nona puntata del contenitore domenicale condotto da Mara Venier è per domenica 14 novembre alle ore 14 su Rai 1.