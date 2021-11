Secondo quanto si apprende dalle fonti ufficiali, la rivolta nel penitenziario di Litoral è iniziata questo venerdì sera (12 novembre), quando le squadre della polizia hanno fatto irruzione nel centro penitenziario. Secondo quanto riportano i media internazionali, gli agenti hanno dichiarato di aver rilevato un’ingente quantità di pistole ed esplosivi. La rivalità tra bande rivali nel carcere è il male cronico del carcere nella città di Guayaquil: al momento sono 300 le vittime registrate finora dall’inizio del 2021.

Le lotte mortali, che hanno visto la decapitazione di alcuni detenuti; altri mutilati o uccisi a colpi d’arma da fuoco. La criticità della situazione dietro le sbarre ha attirato l’attenzione internazionale sulla crescente influenza nel paese di bande criminali transnazionali come i cartelli messicani di Sinaloa e Jalisco New Generation. Secondo le stime della polizia locale, due delle bande che supportano questi cartelli contano circa 20.000 membri in Ecuador. A inizio mese il presidente Guillermo Lasso ha puntato il dito contro i precedenti governi, accusati di atteggiamenti “passivi” nei confronti del problema più grande dell’Ecuador. Il politico ha difatti evidenziato il sensibile aumento del consumo di droga nel Paese.