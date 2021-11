Lontana dalla televisione, ma attivissima sui social network: Elisa Isoardi torna a stregare i suoi followers con una foto meravigliosa, con tanto di scollatura indimenticabile.

Elisa Isoardi ha iniziato la sua carriera come modella, prendendo parte al noto concorso di ‘Miss Italia’: dopo questa esperienza, la nativa di Cuneo volò a Roma per studiare recitazione. In televisione, ha sempre ricoperto ruoli importanti e ha condotto programmi di assoluto livello come ‘Italia che vai’, ‘La prova del cuoco‘ (sostituì Antonella Clerici nel 2008), e ‘Unomattina’.

La splendida donna ha preso parte anche a due dei reality più famosi del piccolo schermo: ‘Ballando con le Stelle’ e ‘L’Isola dei Famosi’. In entrambi i casi, la classe 1982 è stata sfortunata perché ha subito due infortuni fastidiosissimi. Anche la sua vita privata è stata da sempre sotto i riflettori: Elisa è la storica ex del Leader della Lega Matteo Salvini. Nonostante la sua assenza in tv, la Isoardi è attivissima sui social network e tutti i giorni incanta la sua platea con fotografie pazzesche. Qualche ora fa, la conduttrice ha postato tra le stories uno scatto in cui ha sfoderato una scollatura indimenticabile.

Elisa Isoardi, occhi strepitosi e scollatura indimenticabile: favolosa

Tutti aspettano con trepidazione il ritorno in televisione di Elisa Isoardi: al momento, però, non sembrano esserci scenari nuovi per lei. Nonostante ciò, i fan possono far gioire i propri occhi guardando gli scatti che costantemente pubblica sul web. La conduttrice, tra le sue stories, ha postato poco fa l’ennesima fotografia da capogiro.

Elisa, nello scatto in questione, è comodamente distesa e indossa una magliettina niente male dotata di una scollatura alquanto particolare. I suoi occhi come pozzi conquistano l’attenzione della platea, mentre le sue splendide labbra fanno letteralmente impazzire gli ammiratori e i seguaci.

Secondo alcune indiscrezioni, Elisa potrebbe non tornare a breve in tv. Come annunciato da lei sui social, è pronta per una nuova esperienza in radio.