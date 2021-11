Elisabetta Gregoraci è pronta per un evento importante: la showgirl ha mostrato ai suoi followers l’outfit strepitoso che ha scelto per l’occasione.

Elisabetta Gregoraci, fin dal suo ingresso nel mondo televisivo, ha catturato gli occhi dei telespettatori con la sua bellezza indescrivibile e con il suo fisico stupefacente. La nativa di Soverato ha fatto parlare tutti anche per la sua vita privata: nel 2006 intraprese una relazione con Flavio Briatore. I due si sposarono nel 2008, mentre nel 2010 è nato Nathan Falco. La loro intensa storia d’amore è terminata nel 2017.

La Gregoraci sta conquistando sempre più consensi sui social network: le sue fotografie infuocate fanno il giro della rete con una velocità impressionante. Questa sera, la classe 1980 ha condiviso una serie di immagini in cui ha sfoderato un outfit semplicemente strepitoso.

Elisabetta Gregoraci, serie di scatti da impazzire: che outfit!

Elisabetta, poco fa, ha conquistato le attenzioni del pubblico del web postando una serie di fotografie da fantascienza. La showgirl indossa una giacca con un disegno molto particolare, una camicia elegantissima, tacchi altissimi e soprattutto shorts fin troppo corti: le sue gambe sono infatti quasi completamente scoperte. La classe 1980 si è preparata così per un evento importante. “Pronta per la Premiere Italiana di House of Gucci”, ha scritto nella didascalia.

Pioggia di likes e di apprezzamenti per la showgirl calabrese. “Sei unica e inimitabile”, “La più bella, non ce n’è per nessuno”, “Unica e inimitabile”, si legge. Un utente ha davvero esagerato. “Ti giuro non ho mai visto una donna così: sei davvero di un’eleganza spettacolare”, ha scritto.

Non è un buon momento per la Gregoraci: dopo l’esperienza al ‘Gf Vip’, la 41enne avrebbe dovuto condurre un quiz game targato Rai. La società, come svelato da Pino Insegno (avrebbe affiancato la nativa di Soverato), ha deciso di cancellare il tutto.