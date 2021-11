Federica Nargi meravigliosa su Instagram: la modella ha condiviso uno scatto in cui resta soltanto in reggiseno.

Federica Nargi è una modella e showgirl amatissima da tutti. La nativa di Roma divenne popolare nell’estate 2008, vincendo il concorso e diventando ‘Velina’ per ‘Striscia la Notizia’. Nel noto programma satirico ha fatto coppia con Costanza Caracciolo: le due hanno ballato sul palco per quattro edizioni.

La bellezza e la sensualità non si scoprono di certo oggi: la Nargi è una testimonial di successo e viene ricercata da diversi brand di successo. La classe 1990, spesso e volentieri, piazza sul web scatti roventi in cui mette in mostra le sue curve pazzesche. Questa sera, ad esempio, la romana ha postato un’immagine in cui è soltanto in reggiseno.

Federica Nargi, solo reggiseno e nulla più: che bombe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Federica, quest’oggi, ha deciso di bloccare il mondo del web condividendo uno scatto da arresto cardiocircolatorio. L’ex velina sta realizzando uno spot per uno dei più famosi brand di intimo ed indossa soltanto il reggiseno. Le sue bombe, così in bella vista, fanno salire la temperatura.

Anche il ventre è totalmente scoperto: i risultati degli allenamenti sono ben visibili sul suo fisico perfetto. L’effetto bianco e nero rende l’immagine ancora più bella e graziosa. Il rossetto esalta le sue labbra irresistibili mentre la pettinatura è spettacolare. “Chiudiamo tutto”, un utente ha scelto di usare questa frase che nel gergo di internet vuol dire che si è davanti ad un qualcosa di mostruoso. “Sei una dea”, “Affascinante e sexy”, “Sei meravigliosa”, “Semplicemente stupenda”, si legge ancora tra i commenti.

Federica, per mantenersi in forma, segue una dieta rigida. L’ex Velina, nel prossimo mese di giugno, sposerà finalmente il suo amatissimo Alessandro Matri. Secondo alcuni aggiornamenti, l’evento si svolgerà a Formentera.