L’ex nuotatore è finito nell’occhio del ciclone per una situazione che non è piaciuta a molti, che hanno inveito contro di lui. Ma cosa è successo?

In questa edizione del ”Grande Fratello Vip”, l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo è senza dubbio uno dei concorrenti più amati ed apprezzati all’interno della Casa.

Il ragazzo ha sensibilizzato tutti con la sua storia difficile che l’ha costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Il ragazzo, infatti, era una promessa del nuoto italiano e si era trasferito a Roma per allenarsi nel centro federale di Ostia e raggiungere le Olimpiadi. Una sera, l’allora ventenne, si trovava fuori una discoteca con degli amici ed è stato raggiunto da un colpo di pistola indirizzata a lui per uno sbaglio di persona. Il colpo gli ha lesionato il midollo e l’ha costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Ciononostante, il giovane triestino, ha mostrato una grande forza d’animo e ha da sempre voluto essere trattato come un ragazzo ”normale”.

Le accuse nei confronti di Manuel Bortuzzo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, la verità sul loro rapporto: “Ad oggi noi..”

All’interno della casa del ”Grande Fratello Vip”, in questi giorni, sta facendo molto discutere la sua relazione con Lulù. La ragazza è molto preoccupata per il suo umore altalenante e per questo motivo cerca costantemente le sue attenzioni e non vuole mai lasciarlo solo. Secondo Manuel, però, questo atteggiamento risulta essere una vera e propria mancanza di rispetto nei suoi confronti, un oltraggio alla sua volontà di vivere momenti di solitudine.

In molti hanno mostrato comprensione nei confronti del giovane mentre altri si sono scagliati contro di lui, tra cui l’atleta paraolimpica Monica Contrafatto e l’influencer Simone Pedersoli, entrambi affetti da SMA.

L’atleta si è espressa duramente nei confronti di Bortuzzo, usando queste parole:

“Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza perché per quanto lei possa essere ‘pesante’ non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Io faccio parte dei primi e tutti i paralimpici ne fanno parte insieme a me. Io conosco un solo Ultimo ed è un cantante. Stop al vittimismo a favore di telecamere“.

L’influencer, invece, attraverso un video su Instagram, si è rivolto ai suoi followers volendo mandare un messaggio al gieffino: “Ieri sera ho guardato il Grande Fratello e stamattina volevo farvi un discorso. Volevo chiedervi se secondo voi è normale e giusto come è stato raccontato Manuel ieri. Perché secondo me, a mio avviso, l’unica colpa che ha Manuel – che alla fine non è neanche una colpa – è quella di non essersi accettato. Di non aver accettato la sua disabilità. E tu Manuel devi capire che puoi contare come tutti alla felicità. Lui dice sempre che può puntare solo alla serenità perché non potrà mai essere felice”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Quanto costerà?” Chiara Ferragni da brivido col nuovo bolide, poi il super look – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Contrafatto (@monicacontrafatto)

E ha concluso: “E’ proprio questo il problema. Che tu non ti sei accettato Manuel. Bisogna accettarsi. Devi capire che puoi puntare ad entrambe le cose. Puoi essere sia sereno che felice. E tutte le persone possono essere felici. Lo dico direttamente a te Manuel, sperando che questo messaggio ti arrivi”.