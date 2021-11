“GF Vip” crollo nella notte: lacrime e urla nella casa, gli animi si scaldano

Puntata intensa per i concorrenti del GF Vip: dopo che Alfonso Signorini ieri sera ha dato la buonanotte, gli animi dei ragazzi nella casa si sono scaldati

Alfonso Signorini la scorsa sera, al GF Vip, ha duramente rimproverato Lulù Selassie per come si è comportata nelle ultime settimane con Manuel Bortuzzo. La ragazza, che si è presa una sbandata per il giovane nuotatore, più passa il tempo e più fa fatica a stare lontana da lui. Manuel, che ha bisogno dei suoi spazi, l’ha rimproverata ripetutamente ed è arrivato addirittura a nascondersi in bagno o in confessionale pur di non avere a che fare con lei. Il malessere che gli ha creato ha portato il conduttore ad affrontare l’argomento.

GF Vip, Lulù in lacrime: tutta la casa contro di lei

I concorrenti della casa, vedendo il filmato con tutti i momenti raccolti, sono rimasti impressionati dal comportamento di Lulù e hanno deciso di nominarla. Lei, dopo la puntata, è andata a chiedere in giro chi è stato a mandarla in nomination ed Alex ha sbottato contro di lei: “Questo è tutto ciò che ti interessa? Sapere chi ti ha nominata? Sì io ti ho nominata, mi dispiace aver nominato un’amica ma mi dispiace di più vedere video in cui un ragazzo sta male e tu continui a non lasciarlo in pace“. Lulù è scoppiata in lacrime ed è stata poi consolata da sua sorella Jessica, che allo stesso tempo ha provato a farle capire di non potersi comportare in questo modo e di dover imparare ad ascoltare di più. “Non concludi niente andando in giro per casa a cercare nomination, Manuel è stato chiaro come il sole e sono certa che sia stato lui a nominarti, certo che lo ha fatto“.

Lulù ha avuto una notte davvero difficile e, nonostante tutto, continua a sperare di poter risolvere le cose con Manuel. Lui, invece, sembra aver preso la sua decisione definitiva.