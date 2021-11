“Spettacolo, un dipinto” Giorgia Palmas, l’inquadratura dall’alto favorisce la visione completa: che panorama – FOTO

Giorgia Palmas, la bellissima showgirl e influencer propone un panorama suggestivo che lascia tutti senza fiato.

Giorgia Palmas, tutti ricordano con immenso piacere i suoi esordi sul bancone di “Striscia la Notizia” insieme ad Elena Barolo. Ne sono passati anni da quel momento. Per Giorgia tuttavia la notorietà è cresciuta progressivamente, sia lavorando in televisione come conduttrice e al contempo sui social dove è molto seguita.

Le giornate sono impegnative per la Palmas, numerosi sono progetti a cui prende parte – fino a poche ore fa tra le storie ha presentato la sua ultima collaborazione con un prodotto per capelli, utili a domare la sua splendida chioma riccia (che adoriamo!). Ma il tempo per i fans c’è sempre, eccola nel suo ultimo post che lascia senza parole.

Giorgia Palmas, la giusta prospettiva regala una foto dal panorama mozzafiato

L’ultimo post della Palmas ha come tema l’autunno, in tutte le sue sfaccettature…colori bellissimi, un gioco di tonalità che rendono lo scatto ancora più bello. Il luogo così pieno di fascino, ha catturato l’attenzione della ex velina tanto che l’ha voluto immortalare. Dall’alto, un selfie che permette di ammirare l’intero panorama ma soprattutto lei che è bellissima.

Un make-up curato nei dettagli che accentuano l’incarnato di Giorgia. I capelli sono liscissimi e poi l’outfit composto da cappottino marrone e maglione rosso a collo alto è davvero sfizioso. Gli occhi più attenti avranno notato come questa foto non sia inedita: la Palmas infatti l’aveva postata giorni fa, quando insieme al marito – il nuotatore Filippo Magnini – si era recata al parco a Milano insieme alla loro piccolina.

I fans ci tengono a far sentire tutto il loro calore e quindi i commenti non tardano ad arrivare, chi incantato del panorama “Spettacolo, sembra un dipinto” altri invece ammettono di essere rimasti ipnotizzati dalla bellezza e dallo sguardo seducente di Giorgia. Anche giorni fa, quando ha pubblicato la foto insieme all’atleta, il web si è sciolto per la splendida visione.