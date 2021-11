Giulia Stabile a cuore aperto, la rivelazione: “Mi sento così…”

La ballerina professionista ha voluto condividere un nuovo messaggio di forza e speranza, per poi rivelare cosa prova quando fa ciò che ama di più

Rappresenta un esempio per milioni di giovani che la seguono con grande dedizione e che hanno potuto conoscerla grazie alla sua esperienza nel talent di Amici. La vincitrice della ventesima edizione, Giulia Stabile, oltre a colpire per l’innato talento con il quale incanta sul palcoscenico, è riuscita a conquistare il cuore del pubblico con la sua storia e personalità. Anche al di fuori del programma di Maria De Filippi ha continuato a farsi volere bene, continuando attraverso i suoi canale social a diffondere messaggi di forza e speranza rivoluti a chiunque abbia un sogno.

Il messaggio di Giulia Stabile: “Sentiti libero di essere te”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Da allieva a professionista, in sei mesi la vita di Giulia Stabile è cambiata radicalmente e il suo successo non sembra intenzionato ad arrestarsi. Lo dimostrano anche i numeri: più di un milione e mezzo di followers su Instagram che la supportano e la seguono con passione nei suoi progetti lavorativi.

Nonostante i numerosi impegni -è collaboratrice e inviata speciale dietro le quinte di Tu Si Que Vales e ballerina professionista ad Amici– la giovane trova sempre il modo di dedicarsi ai suoi fan. Lo fa condividendo le loro parole, i loro video o portandoli nella sua vita, della quale pubblica alcuni sprazzi sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amici 21”, incidente durante l’esibizione: allieva infortunata

Lo fa anche lanciando dei messaggi piuttosto importanti, rivolgendosi a chiunque abbia un sogno da raggiungere. Lo ha fatto anche questa volta, attraverso una sponsorizzazione Instagram. “Punta un obiettivo e credi sempre in te stesso per raggiungerlo” -scrive-

“nessuno dice che sarà facile, ma se non ci provi non lo saprai mai“.

Lo sa bene lei che solo un anno fa si presentava ai provini di Amici dichiarando di sognare di diventare una professionista del programma. Un anno dopo uno dei suoi sogni più grandi è diventato realtà.

“Sentiti libero di essere TE, anche con le tue imperfezioni perché anche quelle ti rendono unico“, dichiara, sottolineando un concetto sulla quale Stabile stessa ha lavorato molto negli ultimi tempi. Da ragazza insicura, ad oggi la ballerina ha acquisito consapevolezze differenti e si ritrova ad accettare di buon grado anche le sue imperfezioni, appartenenti a ogni essere umano che si rispetti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Meravigliosa creatura”, Giulia Salemi conquista tutti: una pantera nera

“Io quando ballo mi sento esattamente così“, rivela infine. Più volte ha infatti dichiarato come sul palco riesca a sentirsi davvero se stessa e a mostrare al pubblico tutto il suo mondo interiore.