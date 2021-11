Natalia Paragoni continua a conquistare il suo milione di followers su Instagram: l’ultimo scatto, pubblicato di mattina, ha lasciato tutti senza fiato

Natalia Paragoni è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2018, quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare uno dei tronisti. Proprio quando il suo percorso stava per terminare, il destino ci ha messo lo zampino e l’ha portata sulla strada di Andrea Zelletta, che era arrivato proprio quel giorno ad occupare il ruolo di tronista. Il ragazzo le chiese di restare e fu amore a prima vista: dopo qualche mese hanno lasciato il programma insieme e ad oggi sono una delle coppie più amate dei social.

Natalia Paragoni e il dolce risveglio: record di likes su Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a N A T A L I A P A R A G O N I ( @ n a t y p a r a g o n i)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ma stanno su da sole? ” Wanda Nara, il seno esplode sotto l’occhio di….Spettacolo puro FOTO

Ad oggi, Natalia ha un milione di followers che la seguono su Instagram tutti i giorni, con costanza e con affetto. Lei e Andrea sono ancora una coppia molto affiatata, anzi proprio lo scorso anno l’ex tronista ha partecipato per sei lunghi mesi al GF Vip e il suo amore per Natalia è uscito più forte di prima. Gli ultimi mesi sono stati intensi e pieni di progetti importanti, sono da poco tornati da Parigi dove, in molti, pensavano che ci sarebbe stata una proposta di matrimonio. Anche se non è ancora successo, non ci sono dubbi che accadrà molto presto: entrambi sono molto ansiosi di diventare marito e moglie e di mettere su una numerosa famiglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Gianluca, Ignazio e Piero de Il Volo sono fidanzati? Svelati i NOMI delle fortunate donzelle

Natalia, intanto, diventa di anno in anno sempre più bella: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, infatti, ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento.