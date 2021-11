“Lady pink”. Soleil Sorge, l’abito manda in tilt: una vera bambolina FOTO

Soleil Sorge sta continuando a conquistare tutti nella casa del Grande Fratello Vip: in occasione dell’ultima puntata andata in onda, ha indossato un abito rosa

Oramai non abbiamo più dubbi: Soleil Sorge è una delle protagoniste di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Ogni giorno conquista sempre di più i suoi followers e i telespettatori, con il suo carattere fortissimo, con la sua ironia sprezzante e la sua incantevole bellezza. Con i suoi meravigliosi lineamenti, i suoi capelli biondi e i suoi occhi magnetici, è riuscita a fare innamorare di sé i numerosi fans del programma che stanno imparando a conoscerla all’interno del programma.

Soleil Stasi Sorge, l’ultimo scatto pubblicato ha mandato in tilt il web: bella da togliere il fiato

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a ᴍ ᴀ ᴛ ᴛ ☽ ( @ k k y l j e )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Chapeau” Valentina Vignali confessa tutti i dettagli di quella “notte speciale” – FOTO

Soleil per l’ultima puntata andata in onda, ha scelto un abito rosa che ha messo in risalto le sue forme. Ha avuto modo di sfilarci più e più volte, essendo uno degli elementi di punta della diretta. Infatti si è parlato ancora una volta della sua amicizia speciale con Alex Belli e, di nuovo, Delia ha deciso di incontrarla per avere con lei un nuovo confronto. Alla fine, anche la moglie dell’attore di Centrovetrine è rimasta ammaliata dalla bellezza della concorrente, infatti ha deciso di mettere da parte il suo astio per poterle fare un complimento: “Devo dirlo, sei proprio una bellissima donna. Te lo dico da amica, o da rivale o quello che è“. Perfino Soleil è rimasta spiazzata dal cambio di atteggiamento di Delia, e con molto imbarazzo ha deciso di limitarsi a ringraziarla prima di andare via.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Auto esce di strada e si scontra con altre due vetture: morto ragazzo di 31 anni

Tornata nella casa, si è confrontata con Alex su quanto accaduto e per il momento sembra piuttosto palese che, fuori dal programma, Soleil non ha alcuna intenzione di avere dei rapporti con lei.