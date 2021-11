Giulia Salemi continua a conquistare tutti con i suoi scatti su Instagram: l’ultimo ha collezionato migliaia di likes in pochissimi minuti

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social. Il suo percorso è cominciato dalla televisione quando era molto giovane ed è proseguito poi sul web, dove è diventata la donna che noi tutti oggi conosciamo. Un anno fa ha deciso di tornare nella casa del Grande Fratello Vip, che nel 2018 per lei è stato un ottimo trampolino di lancio. Non pensava che la seconda volta sarebbe andata ancora meglio, perché oltre a crescere professionalmente, ha trovato l’amore della sua vita: Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi in total black: record di likes su Instagram

Infatti i due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia, hanno superato diversi ostacoli e alla fine ne sono usciti forti ma soprattutto innamorati. Giulia intanto ha ripreso in mano la sua carriera appena uscita dalla casa e, dopo tanta attesa, è andata incontro a numerose opportunità lavorative che la stanno portando sempre più in alto. Ad oggi conduce il GF Vip Party, sta per approdare su Sky con un nuovo programma e presto avremo anche modo di ascoltarla in radio. Non abbandona la sua carriera di influencer, ovviamente, e non abbandona neanche i suoi numerosi followers che la seguono oramai da anni con costanza e con affetto. Ha deliziato i suoi fans con uno scatto in cui la vediamo con un look total black che mette in risalto i suoi meravigliosi occhi.

Nel giro di pochissimi minuti, lo scatto ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento. “Dea”, “Meravigliosa creatura” le scrivono i suoi followers che non sprecano mai occasione per dimostrarle amore.