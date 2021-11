La strepitosa attrice italiana Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto da infarto: il lato B è il vero protagonista… che spettacolo!

Il nuovo IG post della favolosa ex velina del programma di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’ ha mandato tutto il web al manicomio: nello scatto Elisabetta viene immortalata accovacciata e di profilo, mentre gira il volto a favore di fotocamera e si toglie la felpa che ha indosso… che meraviglia!

Nella didascalia dell’immagine la bella influencer ha scritto: “A pocket of light” (che tradotto vuol dire: “Una tasca di luce”).

I capelli della fantastica modella naturalizzata statunitense sono mossi; il make-up è piuttosto naturale e l’espressione del viso è super provocante: resisterle è impossibile!

Siete curiosi di vedere la foto più sensuale di sempre? Via libera agli zoom!

Elisabetta Canalis, bella che più di così si muore. Un fan le scrive: “Non ci sono rivali” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Cosa ci stiamo perdendo”, Raffaella Fico seminuda su uno scoglio: curve che mandano il web in tilt – FOTO

La Canalis, conosciuta su Instagram come @littlecrumb_, è semplicemente divina in questo scatto da sogno… come si fa a staccarle gli occhi di dosso?

La magnifica quarantatreenne indossa un paio di stivali col tacco beige ed un body nero, abbinato alla felpa: lo stile della meravigliosa fashion blogger non teme rivali!

Ciò che maggiormente ha attirato l’attenzione dei fan è, senza dubbio, il lato B e le gambe tutte scoperte: un panorama del genere si può soltanto ammirare…

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, di cui la maggior parte sono complimenti e apprezzamenti di ogni genere: in pochissimo tempo è diventato virale!

Ecco alcuni esempi: “E le nuove veline mute“; “Non ci sono rivali“; “Non c’è niente di più bello di te”; oppure “Ho sempre voluto essere un pavimento…”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Covid-19, il bollettino del 12 novembre: 8.516 nuovi casi di contagio e 68 vittime

Una cosa è certa: la bellezza di Elisabetta Canalis è senza confini…