Le ritmate note romantiche di Sangiovanni si intrecciano indissolubilmente con quelle di un’altra donna, fuori ora il nome che travolge i fan.

L’inebriante profumo di una nuova avventura travolge il giovanissimo cantautore di origini vicentine, classe 2003, Sangiovanni. La notizia che ha sorpreso anche i suoi fan nel corso di queste ultime ore si sta propagando in fretta, attirando l’attenzione del pubblico.

La coinvolgente voce di “Malibu” e “Raggi Gamma” dell’ex allievo classificatosi secondo ad “Amici – di Maria De Filippi” nella sua passata edizione, sposta oggi la sua attenzione altrove, dando inizio ad un capitolo della sua carriera. Secondo il parere di molti, che finora avevano già dimostrato di amare a più riprese ed intensamente la coppia composta dall’artista canoro e dalla ballerina Giulia Stabile, la bella nuova potrebbe dare vita ad un momento fondamentale per il continuum del suo percorso nel mondo della musica.

Sangiovanni si perde con un’altra donna, nome pazzesco

Sangiovanni ha realizzato un nuovo brano assieme alla cantautrice e rapper già sulla cresta dell’onda per canzoni come “Anima“, “Marea” e la più attuale “Tu mi hai capito“. Profondamente apprezzata sin dai suoi pressoché recenti esordi, sia per via del suo timbro vocale, alquanto difficile da non riconoscere al primo ascolto, quanto per la sua capacità di rappresentare, attraverso le sue canzoni, un risonante flusso di coscienza. Si tratta dell’altrettanto giovanissima guerriera vicentina, Madame.

“Perso nel buio“, è questo il titolo della nuova creazione realizzata dai due artisti. Il brano è stato presentato ufficialmente sulle scene, causando in poche ore una piacevole e più che risonante eco, nella giornata di ieri 12 novembre. La manifesta sintonia ed il feeling senza paura venutosi a creare nella composizione tra Madame e Sangiovanni si dimostra sin dall’incipit del brano pieno di significato. Un inno alla fragilità che ha il coraggio di esprimersi nella sua interezza.

Il duo prende la parola, dunque, per trasmettere come anche nel buio e nelle difficoltà insieme si possa davvero ritrovare la luce. Da qui, perciò: “segui sempre la luna” ed “esci fuori dal loop”.