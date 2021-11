“Una mamma stupenda”. Aurora Ramazzotti pronta alla maternità FOTO

Aurora Ramazzotti è sempre più seguita sui social. Le sue settimane sono intense e piene di impegni, ma durante il weekend si dedica alla sua famiglia

Aurora Ramazzotti è una delle donne più amate del mondo dei social. La conosciamo tutti per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma da quando qualche anno fa è approdata sul web, ha imparato a farsi conoscere per quello che è. Per il suo talento innato e per la sua simpatia che, senza ombra di dubbio, ha ereditato dalla sua mamma. Michelle era molto giovane quando l’ha messa al mondo e infatti le due hanno poco più di vent’anni di differenza: più che madre e figlia, sono praticamente sorelle.

Aurora Ramazzotti e il sabato pomeriggio con le sue sorelline: pioggia di likes

Infatti Aurora e le sue sorelle – nate dal matrimonio successivo di Michelle con Tomaso Trussardi, che sono oramai una coppia solida da molti anni – sono quasi come mamma e figlie. Le bambine sono sempre felicissime di rivederla, quando Aurora dopo una settimana piena di impegni, torna a casa per giocare insieme a loro. Insieme a loro torna un po’ bambina pure lei, infatti ogni volta pubblica video dove cantano insieme canzoni dei cartoni animati oppure giocano con i peluche, come possiamo vedere nell’ultimo scatto che ha pubblicato. La didascalia del post è molto semplice e sintetica: “Mamma’s” scrive Aurora, facendo un riferimento al modo in cui sta trascorrendo questo pomeriggio casalingo insieme alle sue adorabili sorelline.

Lo scatto ha raggiunto moltissimi likes e commenti in pochi minuti: i suoi followers non hanno sprecato occasione per commentare e complimentarsi con lei per le foto pubblicate.