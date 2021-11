La storica opinionista del programma di Maria De Filippi ha avuto una reazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco cosa è successo.

“Uomini e donne” è una trasmissione che ha aperto le strade del successo a molti personaggi. Uno tra tutti Tina Cipollari, volto noto del talk show condotto da Maria De Filippi. Molto amata dai fans del programma per dire sempre la sua senza filtri e per i siparietti con la dama del trono over, Gemma Galgani.

Stavolta, però, l’opinionista è andata su tutte le furie per delle insinuazioni nei suoi confronti che non le sono piaciute affatto.

Le frasi usate dalla Cipollari contro chi l’ha offesa sono state forti: “Attenzione a questo modo di fare subdolo e bugiardo”.

E ancora: “Fate un passo indietro e vergognatevi!”

Ma capiamo meglio cosa è successo per scatenare l’ira della donna.

La rabbia di Tina Cipollari

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Togli la X” Justine Mattera, il dettaglio copre il seno ma il resto si vede benissimo – la FOTO è da infarto

Secondo un’indiscrezione pubblicata dal settimanale ”Nuovo Tv”, Tina Cipollari e il suo ex marito Kiko Nalli si sarebbero incontrati segretamente e questo porterebbe a pensare che sia riscoccata la scintilla tra di loro.

Tina Cipollari a queste insinuazioni proprio non ci sta e reagisce duramente, soprattutto per salvaguardare i loro tre figli.

Le parole pubblicate sul suo profilo IG sono dirette e accusatorie:

“Leggo con grande stupore queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice”.

L’opinionista di ”Uomini e donne” ha proseguito:

“Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo. Ho sempre avuto paura delle cose fatte a ‘qualsiasi costo’. Per me e i miei figli tutto questo non corrisponde a un problema perché sono dei figli sereni grazie a me e al padre”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> GF Vip 6, tutti contro Manuel Bortuzzo. Le accuse sono pesanti: “Basta vittimismo!”

Infine, ha concluso: “Attenzione perché con questo modo di fare subdolo e bugiardo, si può far molto male se qualcuno non ha le mie stesse certezze nella vita. Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti”.