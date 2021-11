“La bionda e la mora”. Veronica Gentili, sguardo intrigante e fascino a dismisura. La compagnia è di alto livello – FOTO

Veronica Gentili condivide sul suo profilo Instagram uno scatto per festeggiare un momento lieto. Non è sola: i fan esplodono in commenti di consenso

Classe 1982, Veronica Gentili è una giornalista romana che ha iniziato la sua carriera in un ambito ben diverso da quello in cui siamo abituati a vederla. Ha esordito, infatti, nel mondo del cinema a soli 17 anni. Era il 1999 quando fu diretta da uno dei registi di punta del nostro paese, Gabriele Muccino, nel film “Come te nessuno mai”.

Ha poi proseguito per un’altra via, acquisendo fama grazie alla partecipazione al programma di attualità e approfondimento con Corrado Formigli su La7 “Piazza Pulita” per poi passare a scrivere per il Fatto Quotidiano. É con “Stasera Italia” su Rete 4 che ha raccolto consensi sempre più diffusi fino a raggiungere, adesso, la conduzione di ben due programmi di approfondimento socio politico come “Controcorrente” “sempre su Rete 4) e “Buoni o cattivi” su Italia 1.

Veronica Gentili: il successo in ascesa sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Non solo televisione. Veronica Gentili è anche un’attenta autrice. L’anno scorso ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Gli immutabili”, opera che rappresenta una testimonianza importante, una sorta di diario del primo lockdown in cui s’intreccia cronaca e prosa, tutto condito da palpabile ironia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Amici 21”, incidente durante l’esibizione: allieva infortunata

La giornalista di Mediaset ha anche fama in ascesa sul web. Il suo canale personale su Instagram si arricchisce giornalmente di nuovi follower, arrivati oggi alla non trascurabile cifra di 149mila. A loro dedica spesso immagini del dietro le quinte dei programmi che conduce e stralci della sua vita privata.

Nell’ultimo scatto proposto non è sola ma in amorevole compagnia. Un primo piano carico di fascino con due bellissime donne. La prima è, ovviamente, la Gentili: mora, seducente, con uno sguardo ammaliante che strega chiunque anche attraverso un freddo dispositivo digitale. L’altra è l’attrice Giorgia Salari, conosciuta per diverse produzioni televisive e cinematografiche come “Il giovane favoloso” e “La Fuggitiva”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Cosa ci stiamo perdendo”, Raffaella Fico seminuda su uno scoglio: curve che mandano il web in tilt – FOTO

L’occasione che le vede insieme è il compleanno di quest’ultima. “Side by side.

All life long” (Fianco a fianco. Per tutta la vita) – scrive Veronica Gentili, a testimonianza della grande amicizia che le lega.

“Mamma mia, la bionda e la mora”, “Che coppia”, “Bellissime”, “Affascinanti” – scrivono i fan, entusiasti.