Alessandro Gassman e l’amore per sua moglie. Tutto su colei che è al fianco dell’attore da oltre 20 anni. Ecco chi è

È uno degli attori più belli e apprezzati del nostro cinema. Figlio d’arte, con un cognome importante, che ha saputo costruirsi però una carriera solida e piena di soddisfazioni, nonostante suo padre. Parliamo di Alessandro Gassman che ieri sera è tornato in prima serata su Rai 1 con una nuova fiction, “Un Professore” affianco a Claudia Pandolfi e Paolo Conticini.

Il celebre attore è reduce dal successo stratosferico de “I Bastardi di Pizzofalcone” che, giunto alla sua terza serie, ha ancora una volta catturato il pubblico italiano. Ora spera, con questo nuovo progetto, di ripetere quanto già fatto.

Per quanto sia famoso è un uomo abbastanza riservato e di lui si sa sempre molto poco. Affianco a lui, da moltissimo tempo, c’è una donna davvero speciale. Scopriamo chi è.

Alessandro Gassman e la moglie, tutto su di lei

Molti non l’hanno mai sentita nominare, molti altri non sanno nemmeno che Alessandro Gassman sia sposato. Sì perché la donna che gli sta affianco da oltre 20 anni è molto riservata. Fa parte del mondo dello spettacolo ma non ama i riflettori e le interviste e, nonostante un compagno così famoso e adorato dal pubblico, preferisce rimanere un passo indietro.

Lei è Sabrina Knaflitz, attrice nata a Roma ma di origini austriache, con la quale Gassman è sposata dal 1998. Un amore forte, unico, che ha messo al mondo Leo Gassman, il figlio della coppia che si sta dedicando alla musica.

Sabrina non ha profili social e di lei si sa davvero poco anche a se ha lavorato con grandi personaggi come Mario Monicelli e Leonardo Pieraccioni. Ha 53 anni e parla quattro lingue: tedesco, inglese, italiano e francese.

Gassman l’ha definita “l’amore della mia vita” e in un’intervista per il settimanale Oggi ha rivelato: “Tutto ciò che sono lo devo a lei. Lei che si occupa del ragazzo, della casa, lei che gestisce il mio lavoro. Oltre al bene c’è la stima, è una donna che vale e non sgomita per stare in primo piano”.