Alfonso Signorini: che succede quando il “rivale” non c’è. Sorpresa inaudita

Alfonso Signorini, settimana senza confronto con Carlo Conti. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 12 Novembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva del 12 Novembre 2021 e chi ha vinto la gara di share del venerdì sera italiano? Scopriamolo.

Su Rai Uno è stata trasmessa la partita di calcio valida per le qualificazioni dei Mondiali 2022 giocata tra Italia Vs Svizzera, finita in pareggio (1 – 1). Su Rai Due è stato trasmesso il sedicesimo episodio della quarta stagione dell’avvincente serie statunitense “The Good doctor” dal titolo “Dottor Ted”. Rai Tre ha presentato il documentario “Tunnel della liberta’”.

Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. Conduce Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Italia 1 ha trasmesso il programma di denuncia sociale e intrattenimento “Le Iene Show” con Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che si alterneranno ogni venerdì con il trio formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Su Rete Quattro è di scena l’informazione con “Quarto grado”, presentano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Alfonso Signorini. Ascolti tv del 12 Novembre 2021: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore di ascolti della serata del 12 Novembre 2021 è la partita tra Italia e Svizzera. Registra 9.271.000 spettatori pari al 36.8% di share. Successo irraggiungibile.

Nonostante non ci sia stato lo scontro con il solito “rivale” del venerdì sera, Carlo Conti con “Tale e quale Show”, il “Grande Fratello Vip” non riesce a superare il secondo posto. Alfonso Signorini e compagni hanno appassionato 3.102.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Le Iene show” – 946.000 spettatori pari al 5.5%

Rai Due: “The Good Doctor” – 1.138.000 spettatori pari al 4.5%

Rete Quattro: “Quarto Grado” – 1.009.000 spettatori con il 5.6% di share

Nove: “Fratelli di Crozza” – 839.000 spettatori (3.4% di share)

La7: “Propaganda Live” – 699.000 spettatori con uno share del 4.2%

Rai3: “Tunnel della libertà” – 468.000 spettatori pari ad uno share del 2%

Tv8 : “Petra″ – 267.000 spettatori pari all’1.5% di share

Stasera torna la sfida tra “Ballando con le stelle” con Milly Carlucci e “Tu si que vales” con Belen Rodriguez affiancata da Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Grande cast dei giudici: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Chi vincerà questa volta la gara dell’auditel?