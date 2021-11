La bellissima ex tentatrice italiana Antonella Fiordelisi è tornata a far parlare di sé con un post tutto da zoommare: che spettacolo!

La favolosa ex fidanzata del noto Francesco Chiofalo è semplicemente un incanto nell’ultima doppietta di foto che ha postato: staccarle gli occhi di dosso è impossibile!

Nella prima immagine delle due, Antonella viene inquadrata frontalmente e a mezzo busto: la bocca è socchiusa, lo sguardo è fisso sull’obbiettivo della fotocamera e la mano sinistra gioca con i capelli… che meraviglia!

Nel secondo scatto, invece, la Fiordelisi viene immortalata a tre quarti, con il busto girato e il viso a favore di fotocamera: l’espressione del volto è piuttosto provocante, ma ciò che maggiormente attira l’attenzione dei fan è il lato B in primo piano… nulla viene lasciato all’immaginazione!

Ecco, dunque, il post più zoommato del momento…

Antonella Fiordelisi, i fan sono stati mandati al tappeto: bellezza devastante… si salvi chi può!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

La meravigliosa fashion blogger si è superata con questo IG post: gli scatti sono diventati virali dopo pochissimo tempo dalla condivisone!

Nella didascalia della foto la bella influencer ha scritto: “I don’t need anyone” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Non ho bisogno di nessuno”).

Nella immagini la talentuosa schermitrice indossa soltanto un body maculato rosso e nero, davvero particolare: esso presenta una vestibilità piuttosto aderente e dei guanti incorporati all’indumento… Antonella Fiordelisi detta le leggi della moda!

Il post è stato inondato da tantissimi mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Tra i messaggi lasciati dai fan, si legge ad esempio: “Neanche Giotto faceva dei cerchi così perfetti“; “Foto bomba… assurda!”; “Ammiro la bellezza del tuo corpo”; oppure “Fisico pazzesco tesoro: divina!”.

Non c’è dubbio: la splendida modella è irresistibile!