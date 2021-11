La fantastica scrittrice italiana Benedetta Parodi ha pubblicato un post, composto da quattro foto scattate in perfetto stile orientale.

Anche oggi, 14/11/2021, la strepitosa giornalista italiana ha voluto ricordare ai fan, con un post su Instagram, l’appuntamento della domenica, con il suo programma radiofonico ‘Benedetta Domenica‘: le puntate vengono trasmesse dalle ore 10:00 alle ore 12:00 su Radio Capital.

Ecco la didascalia dell’ultimo IG post della Parodi: “Oggi in Benedetta Domenica si vola in Oriente!“. E ancora: “Parleremo anche del rituale de tè. Avevo partecipato a questo antico rito nel mio viaggio in Giappone… seguiteci per saperne di più!”.

La trasmissione si è svolta sempre in collaborazione con la talentuosa giornalista e autrice Caterina Varvello, nonché con il noto cuoco Francisco Fragomeni.

Benedetta Parodi, una bellezza assurda. Un fan le scrive: “In qualsiasi tenuta sei uno schianto!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Un bambino è…”, Rosalinda Cannavò, l’annuncio che fa scoppiare di gioia i fan: “Sarete bravissimi!” – FOTO

La magnifica fashion blogger è un vero schianto con indosso questo kimono blu: l’indumento è tutto decorato con stampe che vertono sulle tonalità del giallo… che meraviglia!

I capelli sono raccolti ed il make-up è molto soft: anche al naturale la favolosa quarantanovenne le batte tutte!

Nella prima foto che compone il post la bella influencer posa in piedi e viene immortalata a figura intera, con il corpo di profilo ed il volto girato a favore di fotocamera: Benedetta ha il sorriso sulle labbra, lo sguardo fisso sull’obbiettivo della fotocamera e le mani lungo i fianchi… che spettacolo!

Il post è piaciuto moltissimo agli utenti del web ed ha ottenuto innumerevoli mi piace e commenti, tra i quali si legge: “Vorrei essere lì anche io“; “Ti stimo tanto sei veramente una piacevole compagnia in tv”; “Grande Benedetta, la numero uno!”; oppure “In qualsiasi tenuta sei uno schianto“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Novità in casa Ferragnez: il nuovo arrivo commuove i fans

Una cosa è certa: non ce n’è per nessuna!