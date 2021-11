Bianca Guaccero ha pubblicato una splendida fotografia sul suo profilo di Instagram: la conduttrice ha anche scritto un super messaggio in didascalia.

Tra i volti più noti e apprezzati della nostra televisione spicca sicuramente quello di Bianca Guaccero. La nativa di Bitonto, nella sua straordinaria carriera, ha preso parte a tantissimi film e ad un numero incredibile di serie televisive. La classe 1981 è anche una conduttrice di assoluto livello e da qualche anno sta guidando ‘Detto Fatto’, uno dei programmi di punta della Rai.

Bianca, come la maggior parte dei personaggi televisivi, ha una grande popolarità anche sui social network. Instagram è il servizio di rete più usato dalla 40enne. Questo pomeriggio, la Guaccero ha pubblicato una fotografia che ha subito estasiato i fans. Come se non bastasse, la barese ha anche scritto un fantastico messaggio in didascalia.

Bianca Guaccero, le aperture fanno sognare: messaggio da brividi in didascalia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Una mamma stupenda”. Aurora Ramazzotti pronta alla maternità FOTO

Bianca è una donna piena di valori e il messaggio che ha riportato in didascalia testimonia ciò. “Oggi è la giornata mondiale della gentilezza… per me la gentilezza è un grande valore, e va di pari passo con il rispetto… dove c’è una, c’è l’altro… purtroppo non tutti sanno cosa significhi essere Gentili”: inizia così il lungo pensiero. La nativa di Bitonto, inoltre, invita a coloro che possiedono questi elementi di coltivarli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ma stanno su da sole? ” Wanda Nara, il seno esplode sotto l’occhio di….Spettacolo puro FOTO

Per attirare l’interesse dei followers, la conduttrice indossa una fantastica camicia: alcuni bottoni sono saltati e le aperture iniziano ad accendere le fantasie dei followers. Lo sguardo è magnetico mentre la sua espressione suggerisce un mix di emozioni esplosive.