Bonus verde, arriva la proroga ma con modifiche per i cittadini

Novità in arrivo per il bonus verde: che cos’è e a chi si riferisce? Scopriamo insieme i dettagli

Il Governo lavora quotidianamente per incrementare gli aiuti per i cittadini italiani che in questi ultimi due anni si sono ritrovati a vivere un periodo di difficoltà. La crisi economica si è fatta sentire a causa dell’arrivo dell’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova il mondo intero e in particolare l’Italia.

Attualmente gli esperti stanno lavorando alla Manovra finanziaria che prevede la proroga di vari incentivi e agevolazioni, tra questi il bonus verde.

Bonus verde, tutti i dettagli

Il bonus verde è una detrazione del 36% riguardante le spese effettuate per sistemare il giardino delle abitazioni, che siano edifici autonomi o condomini. Tale sconto può essere applicato in modo individuale su ogni immobile posseduto e la soglia massima per ogni struttura è pari a 5000 euro.

Le spese che possono essere effettuate con tale bonus sono:

Miglioramento di posti scoperti privati di edifici esistenti. Rientrano in questa categoria: sistemi di irrigazione, costruzione di recinti e realizzazione di pozzi;

Realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

Chi vorrà usufruire di tale bonus dovrà possedere i seguenti requisiti:

Effettuare i pagamenti in modo tracciabile , quindi bisogna farli attraverso un bonifico bancario o postale;

Il bonus verde sarà prorogato fino al 2024. E’ questa la modifica che si apprende dal testo della Manovra finanziaria 2021. Si tratta di un incentivo realizzato per incrementare il miglioramento di quelle aree che rimarrebbero allo sbando.

E’ un periodo particolare per il Governo che non perde occasione di apportare modifiche, fare proroghe e incentivare i cittadini ad usufruire di tutti quei bonus messi a disposizione. Tra i più noti ci sono: bonus scuola, bonus terme, bonus facciate e tanto altro ancora.