Brutte notizie per Gemma Galgani: la malattia che non le ha dato scampo. Paura a “Uomini e Donne”

“Uomini e Donne”, brutte notizie per Gemma Galgani: la malattia che non le ha dato scampo. Quali sono le sue attuali condizioni?

Dopo oltre dieci anni di permanenza in trasmissione, Gemma Galgani è sicuramente il volto simbolo di “Uomini e Donne”. La dama, infatti, è entrata a far parte del parterre fin dagli esordi del Trono Over, conquistando opinionisti e pubblico con la propria semplicità e la bontà d’animo che da sempre la contraddistinguono. Durante la registrazione del programma effettuata ieri, sabato 13 novembre, i presenti in studio hanno ricevuto una brutta notizia, che nel giro di poche ore è divenuta virale sul web. Tutti, ora, attendono aggiornamenti in merito alle condizioni di salute della dama torinese.

Brutte notizie per i numerosi fan di Gemma Galgani, la dama le cui vicissitudini tengono incollati alla tv i telespettatori di “Uomini e Donne”. Durante la registrazione di ieri, sabato 13 novembre, la 71enne torinese non era presente in puntata, fatto che ha immediatamente destato grande preoccupazione in studio. La dama, collegatasi da casa, ha comunicato ai presenti di essere risultata positiva al Covid-19.

Una situazione a dir poco spiacevole per Gemma, che purtroppo non potrà partecipare alle prossime registrazioni del programma. Le sue condizioni, fortunatamente, sarebbero buone, tanto che la torinese non ha mancato di intervenire durante la puntata, commentando le vicende dei membri del parterre.

Neanche il virus, a quanto pare, sembra in grado di spegnere l’entusiasmo e la gioia di vivere della Galgani, che si è detta impaziente di tornare in trasmissione. Gemma, che stava attraversando un momento di crisi con Costabile, potrebbe tuttavia trovare giovamento da questa spiacevole situazione: che l’uomo, date le circostanze, decida di avvicinarsi nuovamente alla dama?

Il pubblico, al momento, non può far altro che augurare una pronta guarigione a Gemma. Indubbiamente, anche da casa, la dama non mancherà di far sentire la propria presenza in studio.