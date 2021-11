Chiara Ferragni ha fatto sognare il popolo del web sfoggiando un look irresistibile. Il panorama è indimenticabile.

Fisico da urlo, occhioni azzurri, chioma bionda, talento da vendere. Chiara Ferragni torna a stupire con una serie di scatti mozzafiato condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram.

25,4 milioni di follower, l’influencer numero uno in Italia, ha mostrato con le foto una novità pazzesca che si aggiunge agli incredibili progetti dell’imprenditrice digitale.

Partita dal fashion blog “The blond Salad”, trampolino di lancio della sua carriera, è stata precorritrice della figura degli influencer, segnando con il suo modo innovativo di utilizzare i primi social network l’universo del digitale.

Per la cremonese questi strumenti rappresentavano già dieci anni fa un tramite per comunicare con le persone e creare così connessioni. Amante della moda li ha utilizzati per raccontare questa sua passione, sfoggiando i suoi look unici: da allora ha fatto molta strada dando vita a una sua linea di abbigliamento e altri innumerevoli progetti a cui si aggiunge quello nuovo comunicato nei suoi ultimi post.

Chiara Ferragni il look irresistibile paralizza il web

Per vedere il look di Chiara Ferragni, via su Successivo