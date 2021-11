Costanza Caracciolo e la sua suprema spiegazione di eleganza, l’outfit detta già tendenza per l’inverno: il fascino sublime dell’ex velina

Nessuno può sinceramente dichiarare di non essere mai stato catturato dall’intensità dello sguardo azzurro di Costanza Caracciolo, che dal 2008 ammalia il suo pubblico. Anno dell’esordio come velina bionda del programma “Striscia la Notizia“, insieme a Federica Nargi forma una delle coppie più apprezzate e ricordate del tg satirico.

Merito anche del feeling tra le due ex colleghe, che continuano a coltivare il loro sincero rapporto di amicizia, coinvolgendo anche i rispettivi partner. Sposata con Christian Vieri dal 2019, compone con l’ex calciatore il quadro di famiglia perfetta, al quale si aggiungono le due figlie.

Estremamente seguita su Instagram, dove totalizza 1,3 milioni di followers, è sui social che concentra maggiormente l’attività professionale, con scatti che si rivelano una vera fonte d’ispirazione per i numerosi fan. Sono in molti tra loro a considerare fortunato il marito della showgirl, e non manca occasione per ribadirlo di seguito ai suoi post, che puntualmente incantano il web.

Costanza Caracciolo, il look che incanta Instagram

Costanza Caracciolo racconta una favola di pura eleganza su Instagram, in un outfit che si prospetta già la frontiera della tendenza per la stagione invernale, strizzando l’occhio anche al periodo delle festività. L’occasione è la premiere dell’attesissimo film “House of Gucci“, ed il raffinatissimo look della showgirl rispecchia l’esclusività dell’evento. La proposta di Giorgio Armani raccoglie ogni anno di inimitabile classe della storica e prestigiosa firma, esaltata al massimo dalle doti dell’ex velina, in un’esplosione di fascino senza precedenti.

Sceglie un ricercatissimo smoking nei toni del blu notte, che si addice perfettamente ai suoi colori, ma soprattutto alla statuaria silhouette che si intuisce dalla linea dell’abito. La profonda scollatura della giacca è il perfetto tocco di sensualità che si aggiunge al sublime risultato, reso ancora più femminile dalle décolleté glitter perfettamente abbinate.

La borsetta è in pendant con le scarpe, ed è così che ogni dettaglio si incastra magicamente al raggiungimento della perfezione più alta per Costanza Caracciolo, sogno irraggiungibile di incantevole bellezza.