Eleonora Incardona ha fatto viaggiare l’immaginazione dei fan mostrandosi in un momento di puro piacere con indosso una mise irresistibile. La visione è da infarto.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Eleonora Incardona su Instagram. La modella e influencer è tornata a stupire con la sua bellezza mozzafiato, facendo sognare i suoi 400 mila follower, incantati dai suoi contenuti irresistibili.

Siciliana, classe 1991, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 2010 per poi catturare l’attenzione per la sua storia con il fratellastro di Diletta Leotta, Mirko Manola, anche se sembra che ormai si siano allontanati.

Noti inoltre il suo amore per il golf e la sua passione per la Juventus. Grande sportiva, sul suo feed condivide momenti dalla sua vita personale e professionale in cui mostra tutta la sua bellezza, mandando in tilt i fan. L’ultimo post non è da meno.

Eleonora Incardona: look hot nel momento più goduriso

