Elisa D’Ospina ne sa una più del diavolo, di sabato pomeriggio manda tutti in tilt pubblicando uno scatto a dir poco meraviglioso.

Tutti amiamo ed apprezziamo la bellissima e spumeggiante Elisa D’Ospina, la famosissima modella curvy che abbiamo imparato a conoscere grazie al programma di Rai 2 “Detto Fatto”. I suoi consigli di stile per le donne rotondette sono sempre apprezzati, in televisione come su Instagram.

Grazie alla sua forza d’animo è riuscita a far uscire allo scoperto tutte quelle donne che non si accettano per come sono perché timorose del fatto che qualche piccolo difetto possa disturbare la vista altrui.

Elisa ha diffuso un messaggio molto semplice, la perfezione non esiste, tutte le donne, curvy o meno, devono amarsi per come sono, perché uniche al mondo.

Elisa D’Ospina infiamma il web, non si era mai vista così

Fiera del suo corpo, la modella si mostra in biancheria intima nera con dettagli in pizzo. La visione è celestiale, i fan non contengono l’entusiasmo ed iniziano a commentare all’impazzata. “Sei perfetta, finalmente una donna vera” scrive qualcuno stanco dei soliti stereotipi, “Grazie, sei un monito per tutte noi” commenta una fan decisamente felice di vedere la D’Ospina in biancheria.

A parte l’ovvio non conosciamo molti dettagli sulla vita della modella, sappiamo che è sposata con Andrea Alessandrini Gentile dal 2011 e che il fidanzamento è iniziato tra i banchi del liceo. Andrea dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione ha avviato un’agenzia dedita al social marketing e web marketing che sponsorizza anche la sua bellissima consorte.

La modella utilizza molto i social per diffondere il suo pensiero positivo e per aiutare tutte quelle donne timide a mostrarsi così come sono, senza aver timore dei pregiudizi. Tutti i giorni parla con i suoi amici virtuali ed ogni volta le sue novità lavorative sono tante.

Nel frattempo si concede un po’ di riposo ed augura a tutti un buon fine settimana.