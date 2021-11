Elisabetta Canalis stupisce il web con un paio di fotografie devastanti: nonostante il freddo, la showgirl scopre le sue gambe pazzesche.

Gli anni per Elisabetta Canalis sembrano non passare mai. L’ex Velina, a 43 anni suonati, è ancora una bomba seducente ed esplosiva: il suo fisico è sempre più spettacolare. La nativa di Sassari, va detto, segue sempre regimi alimentari ferrei e soprattutto si allena con costanza e con rigore.

La Canalis è attivissima sui social network, in particolare su Instagram. Il servizio di rete sociale più famoso del mondo è pienissimo di immagini della showgirl e conduttrice sarda. Questa sera, la classe 1978 si è presa la scena condividendo in rete una foto in cui è completamente scosciata.

Elisabetta Canalis, arriva il freddo ma si scopre: tutta scosciata, che bomba!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta ha sorpreso il web con il suo comportamento. La 43enne inizia a sentire freddo e svela il suo stato d’animo tramite la didascalia. “È arrivato il freddo. È tempo di mettersi comodi e al caldo (questa seconda frase in inglese)”, ha scritto nella didascalia. Nonostante ciò, la showgirl decide di scoprire completamente le sue gambe spettacolari.

Il lato di sopra è coperto con una felpa incredibile, mentre gli shorts sono cortissimi e mettono in risalto praticamente tutto. La nativa di Sassari inclina leggermente il suo fantastico viso, mentre le sue labbra da infarto non passano inosservate. La maggior parte degli utenti sta ironizzando tra i commenti, analizzando proprio le parole che ha scritto in didascalia.

“A dire il vero…non si direbbe”, ha scritto un follower riferendosi al fatto che stia arrivando (stando alle parole della Canalis) il freddo. “Non mi sembra”, ha risposto un altro. “Se il freddo fa questo effetto..viva il freddo”, si legge ancora. Sfruttando la tematica meteorologica, un seguace non si è fatto trovare impreparato. “Tu invece fai alzare la temperatura”, ha scritto.