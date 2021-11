Ezio Greggio, avete mai visto il figlio Gabriele? Somiglianza incredibile e passione per lo spettacolo

Il celebre conduttore ha due figli, tra questi anche Gabriele che ha la sua stessa passione per il mondo dello spettacolo. Conosciamolo meglio.

Quanto parliamo di Ezio Greggio la mente ci porta subito a “Striscia la Notizia” assieme all’amico e collega di bancone Enzo Iacchetti. Un connubio che il pubblico ha imparato a conoscere e apprezzare anche per la loro vita privata e sentimentale al centro della cronaca che la loro professione ha, purtroppo o per fortuna, sempre scandagliato.

Ciò che più al pubblico è rimasto di Greggio, e che lo stesso conduttore ha sempre valorizzato e descritto come un grande vanto personale, è la relazione con i suoi due figli, Gabriele e Giacomo.

Quest’ultimo è poco conosciuto, si sa che è impegnato come Direttore Associato Vendite a Londra e nel 2013 ha co-fondato EcoSweep. Di Gabriele, invece, forse pochi sanno che si sta indirizzando verso la stessa professione del padre. Conosciamolo nel dettaglio.

Chi è Gabriele Greggio? Facciamo luce su di lui

I figli del conduttore sono il frutto dell’amore con la ex moglie Isabel Bengochea con la quale ha passato 20 anni della sua vita.

Se come dicevamo il primogenito è Giacomo, del secondo nato Gabriele invece le notizie confermano la sua innata passione per il teatro e la recitazione.

Ha infatti preso lo stesso piglio creativo del padre e la voglia di stare davanti al telecamera: in un’intervista svolta l’anno scorso a “Verissimo”, Gabriele si è presentato come “attore e rapper based in London” (che però possiamo leggere anche nella sua bio su Instagram).

Il ragazzo condivide dunque con il padre la passione per la telecamera, ma ama anche sport, in particolare il pugilato. Occhi castani e molto vispi, capelli corti e folti con un ciuffo di lato, carnagione abbronzata e un bel fisico muscoloso frutto anche dello sport che pratica con regolarità.

Oggi Ezio vive a Montecarlo con la giovane compagna Romina Pierdomenico che sembra essere stata ben accolta da Gabriele che in una foto social accanto al padre ha scritto “il migliore ospite, performer, showman, attore, frontman e padre del mondo”.