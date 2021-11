La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo continua a prendere forma. Al calendario si aggiunge un’altra importante data in cui il pubblico scoprirà chi prenderà parte alla gara

Si è rimessa in moto ormai da diversi mesi la macchina organizzativa del Festival di Sanremo, la cui settantaduesima edizione avrà luogo da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. Ancora una volta al timone ci sarà Amadeus che ha accettato di guidare l’evento per il terzo anno consecutivo. Non sono ancora noti i nomi degli artisti in gara, ma il mistero sta per essere risolto. Ecco quando saranno annunciati i cantanti che saliranno l’anno prossimo sul palco dell’Ariston.

La finale di Sanremo giovani e l’annuncio dei big in gara: la data ufficiale

Il pubblico non dovrà attendere ancora molto per scoprire chi prenderà parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Come da tradizione Amadeus condurrà una serata tutta dedicata alla musica, nel corso della quale i telespettatori assisteranno alla finale di Sanremo giovani.

Tra le novità introdotte in questa edizione troviamo la partecipazione di due “nuove proposte” alla gara dei big, che sarà l’unica condotta nel corso delle cinque serate. Dei 46 brani scelti solo otto passeranno alla fase finale, insieme a quattro brani provenienti da Area Sanremo. I dodici artisti si sfideranno mercoledì 15 dicembre in diretta su Rai 1 e saranno giudicati da una commissione artistica.

I due vincitori si uniranno ai ventidue big che saranno annunciati proprio nel corso della serata evento condotta dal direttore artistico. Al termine della serata il pubblico conoscerà i ventiquattro nomi che parteciperanno ufficialmente al Festival di Sanremo 2022. Molta l’attesa e la curiosità di scoprire chi saranno gli artisti in gara che andranno a esibirsi sul palco dell’Ariston.

Nel corso dei prossimi mesi si scoprirà anche chi affiancherà Amadeus alla conduzione, dopo l’annuncio del rifiuto di Fiorello di presenziare a tutte e cinque le puntate. Il duo -stando a quanto riportato- si riunirà solo per una serata. Tuttavia nulla sembra essere certo e tutto potrebbe ancora succedere.

L’appuntamento con la finale di Sanremo giovani e l’annuncio dei big è per mercoledì 15 dicembre, in diretta su Rai 1 dal teatro del Casinò municipale della città ligure.