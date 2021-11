Francesco Renga ha lasciato tutti senza parole, la sua dichiarazione ha stupito tutti, non ci sono più dubbi, è lei che vuole.

Il cantante Francesco Renga ha lasciato i suoi fan senza parole, le sue dichiarazioni sono inaspettate ma allo stesso tempo rendono felici milioni di persone che da anni lo seguono e lo stimano come artista e come uomo.

La confessione di Renga riguarda l’ex moglie e madre dei suoi figli Ambra Angiolini, una donna che l’ha sostenuto e supportato per gran parte della sua vita. Quando la loro storia d’amore finì uno sconforto generale, quasi surreale, si fece largo nei cuori di tutti coloro che vivevano ad occhi aperti un sogno, grazie alla loro storia d’amore.

Oggi in merito al loro rapporto ci sono delle novità scottanti, vediamo insieme di cosa si tratta.

Francesco Renga non trattiene l’emozione, confessa i suoi sentimenti ed il pubblico impazzisce

Il cantante Francesco Renga ha confessato di considerare l’attrice Ambra Angiolini come membro della sua famiglia. In realtà Ambra fa già parte della sua famiglia essendo la sua ex moglie e madre dei suoi figli, ma questa volta la confessione è ben diversa, è come se il cantante intendesse dire che Ambra è la sua famiglia, ma non si è sbilanciato più di tanto.

La loro storia è stata una delle più amate, seguite e sofferte del mondo dello spettacolo, in moltissimi erano convinti che il loro amore non arrivasse mai al capolinea, purtroppo però è successo troppo presto e troppo in fretta.

Nonostante la separazione i due artisti hanno tenuto un rapporto sempre molto civile per i due figli nati durante il matrimonio, Jolanda e Leonardo. Con grande determinazione ci sono riusciti ed hanno cerato una moderna famiglia allargata.

Durante l’ultima puntata di “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin ed in onda su Canale 5, Francesco Renga ha aperto il suo cuore all’Italia raccontando dei dettagli, a tratti intimi, del suo rapporto con Ambra Angiolini. Il cantante ha sempre speso belle parole per l’ex moglie, d’altronde diversi anni fa i due si scelsero e si amarono come non mai.

A differenza di molte coppie di divorziati che si fanno la guerra un giorno si e l’altro pure, loro hanno deciso di evitare questo tipo di situazione in favore dei figli e di costruire un sano rapporto a distanza. Dopo i primi anni, sia Ambra che Francesco, hanno appianato rancori ed insieme stanno costruendo un futuro per Jolanda e Leonardo.

Durante l’intervista Francesco afferma: “Io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia”, insieme hanno trovato un equilibrio che ha giovato a tutti loro.

“Quando finisce una grande storia d’amore che ha portato anche dei figli è sempre una sconfitta, la vivi sempre con dolore”, confessa ancora il cantante sorprendendo tutti in studio.

Francesco inoltre fa intendere di amare ancora Ambra come madre dei suoi figli e persona sulla quale poter sempre contare. Il pubblico spera in un ritorno di fiamma che al momento sembra essere velato di mistero.