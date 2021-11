Icardi le vuole tutte per se, cosa penserà Wanda? Rumors piccanti sulle “amanti” del calciatore

Icardi fa ancora parlare di se e delle sue amanti. La storia con Wanda continua tra alti e bassi ma alcuni rumors non lasciano in pace la coppia.

Non c’è pace per il giocatore Mauro Icardi, qualche settimana fa si è diffusa a macchia d’olio la notizia del suo tradimento e Wanda Nara, sua moglie nonché procuratrice sportiva, sembrava determinata a lasciare il suo uomo per sempre.

Non sappiamo realmente cosa sia successo tra le mura domestiche, ma conoscendo il carattere focoso della modella argentina siamo certi che i giorni per Icardi siano stati un inferno.

Nei giorni successivi allo scoop del tradimento si è scoperto il nome tanto atteso in questo triangolo amoroso, il calciatore ha tradito sua moglie con Eugenia ‘China’ Suarez (intima amica di Wanda).

La showgirl argentina è andata su tutte le furie, è scomparsa dai social, ha smesso di seguire il marito, è ricomparsa sui social ed ha ripreso a seguire suo marito. Insomma ha reagito in modo eclatante alla notizia, ma come biasimarla? Però ora ci chiediamo, come starà reagendo al secondo nome che spunta fuori come possibile amante del marito?

Questa volta sarà la fine? Per Icardi si mette male

Nel tardo pomeriggio abbiamo ammirato una bellissima Wanda Nara in perizoma che felice si fa il bagno a Dubai, in pochissimi minuti lo scatto è diventato virale così com’è diventato virale il nome della seconda amante di Icardi. Cosa avrà pensato la bella showgirl distesa sotto l’ombrellone?

Sembra una storia davvero infinita, dopo Eugenia ‘China’ Suarez ecco che spunta la bellissima e famosissima Belèn Rodriguez, che al momento sta vivendo fuoco e fiamme con il suo compagno Antonino e padre della sua secondogenita.

C’è aria di crisi ovunque! Ma dopo l’apparente pace fatta con Wanda Nara cosa succederà al calciatore? E’ possibile che Wanda decida di ritornare in Italia e lasciare suo marito lì dov’è (Dubai) oppure di voltare pagina e non vivere nel rancore.

Al momento la bella showgirl non ha postato nulla in merito ai rumors che sicuramente le saranno arrivati alle orecchie o avrà letto con i suoi occhi.

Queste ore saranno cruciali per scoprire le sorti del matrimonio tra Wanda ed Icardi, ne vedremo sicuramente delle belle.