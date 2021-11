Svolazzante ed incantevole, Lady Gaga conquista l’attenzione alla premiere inglese di House of Gucci, indossando un capolavoro in viola scuro che arriva direttamente dalla collezione Love Parade di Alessandro Michele.

Il debutto di House of Gucci vede ultimati tutti i preparativi. Il film diretto da Ridley Scott è in assoluto il più atteso dell’anno: un viaggio in preda alla magia e allo scetticismo che giunge al termine ringraziando il cast, in una riunione che lo vede (quasi) al completo a Londra, tra il 9 e il 10 novembre.

Tutte le stelle in questa notte esilarante brillano più che mai. E gli occhi di chiunque non hanno potuto non trattenersi più del dovuto su Lady Gaga, l’ultima grande diva della musica e del cinema in epoca moderna. Risponde al bullismo subito quando era una liceale partecipando alla premiere dedicata all’uscita del film in Inghilterra, Galles, Scozia e Northern Ireland indossando un maestoso ed incantevole abito da sera viola scuro.

Protagonista della cerimonia, Lady Gaga ha monopolizzato l’attenzione di tutti i partecipanti con questa principesca chicca della collezione Gucci Love Parade.

Lady Gaga in un abito viola scuro per la premiere di House of Gucci: tutti gli occhi su di lei

Persino su Instagram non si parla d’altro. In un battibaleno, il tappeto rosso di Leicester Square ha fatto il giro del mondo attraverso il Social Network fotografico, lasciando apprezzare a chiunque gli strati di seta viola scuro che compongono il magnifico abito Gucci indossato da Lady Gaga.

La cantante ha lasciato fotografi, partecipanti, fan e spettatori letteralmente a bocca aperta.

Con lei a Londra è volata tutta la sua famiglia. Insieme a Jared Leto, Jeremy Irons, Adam Driver, Salma Hayek, Camille Cottin e Jack Houston, Lady Gaga ha inaugurato un vero e proprio capolavoro dell’haute couture.

Un gioiello preziosissimo dell’Inverno 2021 che sprigiona tutto il potere della maison ed incarna a pieno la forza travolgente della personalità che lo indossa. Realizzato in chiffon di seta con effetto plissettato, l’abito viola scuro è tanto punk quanto romantico, vero simbolo di libertà.

La cantante l’ha abbinato ad un trucco molto deciso e glitterato. Ma d’altronde, da lei non potevamo aspettarci nulla di diverso.

Sotto l’abito, trionfano delle calze a rete, l’intimo a vista e degli audaci stivaletti neri platform. A completare l’outfit ci sono guanti cristallo e la tonalità platino del suo hairstyle.

Impeccabile, invidiabile e sano protagonismo: la forza di Lady Gaga dimostra ancora una volta di essere all’altezza di trionfare e dominare la scena. Wow!