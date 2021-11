Arisa ha mandato in estasi i fan con un look irresistibile composto da un accappatoio. Subito è boom di like e commenti.

Arisa sensuale come non mai? In questi giorni la cantante sta catturando l’attenzione per i nuovi scatti roventi condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram. 902 mila follower, l’artista genovese ha mandato letteralmente in estasi il web con le foto bollenti in cui si mostra in intimo, scoprendo le curve mozzafiato.

38 anni, a stupire anche il cambio di capigliatura che la vede bionda, con la frangia e i capelli lunghi. La nuova immagine da femme fatale della cantante, diventata nota con il singolo “Sincerità”, ha lasciato tutti senza fiato.

Un cambiamento radicale rispetto agli esordi in cui sfoggiava capelli corti neri e occhialoni dalla montatura pesante. Sul suo feed Instagram un altro scatto rovente ha fatto impazzire tutti, mostrando il suo nuovo volto.

Arisa: look bollente, fan in visibilio

