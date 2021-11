La talentuosa attrice rumena Madalina Diana Ghenea ha pubblicato un post, composto da dieci foto scattate a Milano: che meraviglia!

La fantastica trentaquattrenne è tutta da ammirare nel suo ultimo IG post: si tratta di dieci foto scattate a Milano, in cui Madalina indossa un outfit tanto bello, quanto stravagante.

Il look si compone di una pelliccia bianca, un paio di sandali alti ed un vestito piuttosto appariscente, che presenta: un corpetto, fatto di trasparenze, balze, strass e decorazioni, ed una lunga gonna con lo strascico… il suo stile ti lascia senza fiato!

Per completare il look non potevano mancare gli accessori: gli orecchini, l’anello, la collana e i bracciali sono super eccentrici e pieni di perle.

Siete pronti a vedere la foto che vi toglierà le parole di bocca? Tenetevi forte, perché lo spettacolo è assicurato…

Madalina Ghenea, la sobrietà non è il suo forte: il suo look non è di certo passato inosservato!

Il look della splendida influencer è una vera e propria bomba: i capelli sono sciolti e voluminosi, il make-up è maggiormente marcato sugli occhi e la manicure è abbastanza naturale… mai visto nulla del genere!

Il post ha avuto un boom di visualizzazioni, mi piace e commenti, ad esempio: “Bella e intelligente”; “Superba“; “Sempre incantevole, complimenti!”; oppure “La donna più bella mai esistita nell’intero universo”.

Nella prima foto che compone il post, la strepitosa madrina del Premio Kinéo alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia posa in piedi e viene inquadrata a tre quarti, mentre si tiene la pelliccia appoggiata sulle spalle, socchiude la bocca, fissa l’obbiettivo della fotocamera e assume un’espressione piuttosto seria e provocante.

