“Malizioso ma non volgare”, Diletta Leotta, camice bianco e scollatura infinita. Con lei c’è anche un uomo… – VIDEO

Diletta Leotta è un’esplosione di bellezza nella nuova campagna di Intimissimi uomo: camice bianco e scollatura da perdere la testa

È uscita da pochissime ore la nuova campagna pubblicitaria di Intimissimi uomo. La protagonista, questa volta, sarà la favolosa Diletta Leotta, giornalista sportiva consacrata dalla piattaforma Dazn. La bella siciliana, già nella giornata di ieri, ricordava ai fan questo importante appuntamento. Gli utenti, che non se lo sarebbero persi per nulla al mondo, sono rimasti davvero a bocca asciutta di fronte al videoclip recentemente apparso nel profilo Instagram di Diletta. La sensualità, quando c’è di mezzo la conduttrice, non può certamente mancare.

Diletta Leotta, camice bianco e scollatura infinita. Con lei c’è anche un uomo… – VIDEO

