L’attrice Maria Pedraza sa sempre come sorprendere i suoi followers: questa sera, la spagnola ha condiviso una serie di scatti impressionanti in bikini.

Una bellezza come quella di Maria Pedraza non passa mai inosservata. L’attrice madrilena ha cominciato la sua carriera grazie ad un colpo di fortuna: il regista Crespo l’ha scoperta tramite il suo profilo Instagram e l’ha lanciata nel film ‘Amar’. La svolta per la spagnola è arrivata nel 2017, quando entrò a far parte della serie dei record ‘La casa di carta’: nei panni di Alison Parker, ha raggiunto una popolarità mostruosa.

I suoi numeri su IG sono da brividi e testimoniano il suo successo: con 12,1 milioni di followers, è sicuramente una delle attrici più seguite. Maria non perde mai l’occasione per mettere in mostra il suo fisico spettacolare e il suo fascino irresistibile. Anche questa sera, la nativa di Madrid ha infiammato il web con una serie di immagini in bikini.

Maria Pedraza in bikini: davanzale stratosferico

Maria, nella giornata di ieri, aveva già lasciato tutti a bocca aperta pubblicando uno scatto in cui non indossava il reggiseno e apriva maliziosamente la giacca. Questa sera, invece, l’attrice ha regalato alla sua platea diverse fotografie in bikini. Questa linea è impressionante e non riesce a contenere i suoi lati più bollenti.

In particolare, il lato A della Pedraza è in bella mostra e manda in subbuglio il web. La nativa di Madrid, in didascalia, riporta il nome del marchio.

Il terzo scatto della serie è quello più incredibile: gran parte del suo décolleté fuoriesce pericolosamente, regalando una visione magnifica. Come se tutto ciò non bastasse, la madrilena assume una posa decisamente sexy ed intrigante.