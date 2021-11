“Matrimonio a prima vista” scintille durante la reunion: dure accuse per una sposa. Finale drammatico

La scorsa puntata è stata davvero tragica per le coppie del docu reality, fuoco e fiamme tra due concorrenti che sono arrivati allo scontro.

Martedì 9 novembre è andata in scena la settima puntata di “MAPV Italia 2021” con la reunion tra le coppie che si sono riunite a Palazzo Varignana Resort&Spa a San Pietro Terme sui colli bolognesi.

Un incontro che ha messo in luce solo la solidità di Jessica Gregorio e Sergio Capozzi che si sono presentati mano nella mano e sorridenti. I due hanno anche fatto da mediatori con le altre coppie cercando di farle ragionare sul loro comportamento prima della scelta finale di fronte ai giudici (martedì 16 novembre).

Gelo estremo tra Dalila Cantagallo e Manuel Felici che hanno presenziato come due perfetti sconosciuti dopo la litigata frenetica svolta tra di loro solo qualche giorno prima.

La rigidità della moglie e il non poterle comunicare la sua frustrazione ha però smosso il giovane che si è scagliato su un’altra sposa coinvolta nel gioco. Sentiamo le parole al vetriolo che il tabaccaio ha usato verso Martina.

Manuel si scaglia verso Martina, rabbia e cattiveria che anche il pubblico non ha amato

Giunti nella struttura le prime due coppie hanno iniziato a parlare dell’andamento dell’esperimento. Davide ha confessato a Manuel e Dalila che la moglie non si è mai messa alla prova con lui dandogli sempre la possibilità però che tra loro ci potesse essere qualcosa in seguito.

All’arrivo di Martina, che si è presentata all’appuntamento sola vista la separazione che c’era stata con il coniuge alcuni giorni prima, Manuel, indispettito anche da Dalila seduta di fronte a lui che zitta assisteva alla scena, ha sbottato verso l’assistente di volo con estrema cattiveria.

“Perché non ti sei messa in gioco in questo esperimento? Un passo verso Davide lo potevi fare!” ha urlato Manuel. Martina, si è particolarmente indispettita visto che era appena arrivata e si è sentita presa in causa senza neppur aver dato la sua versione dei fatti.

“Messa in gioco? Questo non è un gioco. Messa alla prova piuttosto! E comunque non puoi basarti solo su quanto raccontato da Davide, senti la mia versione prima di urlarmi contro!”.

Le scuse di Manuel sono giunte qualche ora più tardi durante la cena dove poi i due hanno scherzato e parlato come buoni amici. La scena dello scontro ha però fatto infuriare molti fan del programma, che hanno visto il comportamento del giovane come maleducato e aggressivo (che poi la stessa Dalila ha più volte ammesso di non amare).