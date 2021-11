Mina e Adriano Celentano: tornano gli dei della musica italiana. Fan assolutamente in trepidazione

Mina e Celentano: a distanza di poco meno di 25 anni dall’album campione d’incassi che decretò il loro sodalizio musicale, i due divi tornano insieme con un nuovo progetto

Sono passati più di 40 anni dall’ultima apparizione di Mina in pubblico. L’addio alle scene risale, infatti, al 1978. Tuttavia, la cantante non ha mai smesso di essere presente sulla scena musicale italiana.

Ha collaborato nel corso del tempo con artisti di indubbio valore tra i quali Alex Britti, Andrea Mingardi, gli Afterhours, Riccardo Cocciante, Fausto Leali (tanto per citarne alcuni) ma, indubbiamente, il suo successo più grande è legato ad Adriano Celentano. La Tigre di cremona e il Molleggiato hanno pubblicato nel maggio del 1998 un album in studio che porta i loro nomi (“Mina Celentano”); fu un successo incredibile, record di vendita in Italia, nel quale sono contenuti pezzi che appartengono oggi al repertorio nazionale più illustre come “Acqua e sale” e “Brivido felino”.

Mina e Celentano: il regalo più atteso dai fan diventa realtà

I due divi della musica italiana hanno annunciato il loro ritorno con un progetto comune. Il loro prossimo album s’intitolerà “MinaCelentano – The Complete Recordings”.

Consiste in una raccolta delle registrazioni in studio dei duetti di Mina e Adriano Celentano, con un’aggiunta che farà felici i milioni di fan di tutto il mondo. Sarà presente, infatti, anche nuovo brano, un inedito, dal titolo “Niente è andato perso”.

L’opera è già disponibile in preorder al seguente link: https://SMI.lnk.to/minacelentanoIn . Dal 26 novembre, invece, potrà essere acquistabile su tutte le piattaforme digitali e nelle versioni Hardcoverbook e Digifile. Altra data da segnare è il 10 dicembre: da quel giorno sarà possibile avere anche un Box Deluxe contenente il doppio cd e due Picture Disc, oltre a un 45 giri (Lato A: Niente è andato perso/Lato B: Eva), e due versioni in vinile (doppio LP colorato e doppio LP Black 180gr).

Questa la tracklist completa: