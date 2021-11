Monica Bertini lascia i fan senza parole, la domenica mattina ha un sapore diverso con il suo corpo fantastico. E’ una meraviglia, la foto scalda gli animi.

La bellissima e seducente Monica Bertini è una giornalista sportiva molto amata dal pubblico italiano, dopo essersi diplomata al liceo linguistico decide di trasferirsi a Milano per laurearsi in comunicazione dello spettacolo alla IULM e successivamente consegue un master in giornalismo sportivo.

La sua carriera inizia nel lontano 2010 come giornalista pubblicista e come conduttrice video un diverse emettiti televisive. Dopo soli tre anni inizia a lavorare per “SportItalia”, un amore che dura ancora oggi.

Sulla sua vita privata si conosce ben poco, nel 2011 si sposa con il calciatore Giovanni La Camera, ma dopo soli due anni si separano, attualmente non si sa se la bella giornalista sia impegnata o meno.

Monica Bertini è la seduzione fatta persona, la foto risveglia i sensi dei fan

Monica è molto seguita sui social, su Instagram vanta un seguito di 404 milioni di follower, con il suo pubblico ha un rapporto molto speciale, anche se molto riservata e gelosa della sua privacy non perde occasione per interagire con i fan, che la amano e la stimano da diversi anni.

Lo scatto pubblicato pochi minuti fa ha lasciato tutti senza parole, in un delizioso abito nero, Monica si lascia guardare da milioni di occhi famelici e desiderosi di scoprire di più. Le sue forme perfette vengono risaltate dal tessuto che la fascia e la stringe a sé, il décolleté prosperoso si intravede dalla profonda scollatura, è l’apoteosi della perfezione.

I commenti non si contano, i fan sembrano essere impazziti, tutti non hanno occhi che per lei. Monica domina il web con semplicità ed esperienza. “Sei una visione celestiale” scrive qualcuno esterrefatto da tanta perfezione, “Così ci fai morire tutti” risponde qualche altro ammiratore.

Un risveglio sicuramente piacevole per milioni di italiani che si beano di una visione così libidinosa. Monica è una donna mora, formosa, dai tratti mediterranei, fa impazzire chiunque e sa bene dove può arrivare il suo potenziale. Mai volgare e sempre impeccabile si gode la notorietà conquistata con le unghie e con i denti.