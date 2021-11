Impossibile resistere alla “folle” sensualità della showgirl Nunzia De Girolamo, oggi sorprende il suo pubblico con un gesto estremo.

La showgirl di origini partenopee ed ex conduttrice ad inizio 2021 della trasmissione Rai di “Ciao Maschio”, Nunzia De Girolamo, ha deciso quest’oggi di dare un netto cambiamento al suo look. Impegnata da ben quattro annualità a rivestire il ruolo di opinionista, all’interno del programma condotto da Massimo Giletti, a “Non E’ L’Arena“, ha inoltre partecipato da concorrente, nel 2019, a “Ballando Con Le Stelle“.

Ancor prima di dare il via alla sua prolifica carriera nel mondo dello spettacolo, la showgirl classe 1975 ha preso parte, seppur per un breve periodo della sua vita, a quella politica. In primis da deputata ed infine da Ministra.

“Irresistibile” Nunzia De Girolamo dopo “Le Iene” si dimena in attimi di pura follia – VIDEO

PER VEDERE “GLI ATTIMI DI FOLLIA” DI NUNZIA DE GIROLAMO, VAI SU SUCCESSIVO.