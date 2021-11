Elisabetta Canalis ha conquistato tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: record di likes nel giro di pochissimi minuti per la foto in pigiama

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate del nostro Paese. Il successo per lei è arrivata quando era appena una ragazzina e venne presa come velina mora del tg satirico Striscia la Notizia di Antonio Ricci. Non aveva idea che un semplice ruolo da velina l’avrebbe portata sul tetto del mondo: nel giro di pochi anni è diventata un’attrice molto nota nel mondo del cinema. Presto la vedremo di nuovo in televisione in Vite da Copertina, un programma che parlerà di gossip e molto altro.

Elisabetta Canalis, record di likes per lo scatto al suo risveglio

Elisabetta è nata a Sassari ed è molto legata alla sua famiglia, lo è anche alla sua città natale ma l’amore l’ha portata a vivere a Los Angeles, dove è sposata con Brian Perri, un chirurgo italo-americano. I due hanno una figlia di nome Skyler, nata nel settembre del 2015. Per fortuna lì ha tantissimi amici che le vogliono bene, tra cui Tiziano Ferro, che per amore si è trasferito un po’ di anni fa nella città natale di suo marito Victor. Su Instagram Elisabetta è seguita da quasi tre milioni di followers che le dimostrano affetto ogni giorno, come nell’ultimo caso. La showgirl ha pubblicato uno scatto di lei appena sveglia, in pigiama e sul divano: una foto adorabile che ha raggiunto tantissimi consensi.

I commenti sotto al suo ultimo post non si sprecano: Elisabetta ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno con costanza, e che non sprecano mai le occasioni per dimostrarle il loro affetto.