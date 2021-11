Regina Elisabetta, assenza improvvisa: grande ansia in Inghilterra

La salute della Regina Elisabetta torna a destare preoccupazioni. L’assenza dalla Sovrana a un importante evento ha fatto scattare l’allarme.

Delusione e grande dispiacere. Queste le emozioni vissute dalla Regina Elisabetta a seguito dell’ennesimo evento sfumato per via della sua salute. Se soli pochi giorni fa era stata annunciata la sua presenza al Remembrance Sunday, commemorazione annuale dedicata ai caduti di guerra, prevista al Cenotafio di Londra, arriva un dietro front.

Un nuovo provvedimento ha portato all’assenza di Sua Maestà all’importante manifestazione per via delle sue condizioni.

Torna così l’agitazione tra i sudditi in ansia per la Regina nelle ultime settimane. Il suo ricovero in ospedale, alcuni impegni saltati e gli obblighi dei medici di riposare, avevano fatto scattare l’allarme in Inghilterra. Se poi erano arrivate rassicurazioni sul suo stato, sembrava essere migliorata, la sua salute torna a destare agitazioni.

Regina Elisabetta: la sua salute torna a preoccupare

Assente al Cop26 per motivi di salute, la Regina ha rinunciato a presenziare a un altro evento cruciale. Da Palazzo è stato comunicato come è stato cancellato dalla sua agenda il Remembrance Sunday, al quale ha dovuto rinunciare per via di disturbi che l’hanno colpita di recente.

La Sovrana avrebbe infatti un forte mal di schiena, dettato da uno stiramento. Sembra che quindi le ragioni della sua assenza alla commemorazione, dove avrebbe dovuto apparire dalla finestra e depositare la ghirlanda di papaveri come da tradizione, non siano legate a quelle dettate dal riposo forzato. A sostituirla nel suo ruolo il Principe Carlo.

Tuttavia la sua condizione di fragilità ha fatto sì che non sarà presente al Cenotafio di Londra, dove ritorna la manifestazione dopo lo stop dello scorso anno dettato dalla pandemia. Per quest’anno è prevista la partecipazione di migliaia di veterani e militari nonché un bagno di folla.

Sale così la preoccupazione per l’instabile salute di Sua Maestà, anche se il Principe Carlo ha rassicurato i sudditi su come stia bene: in via preventiva è previsto un accompagnatore al suo fianco in ogni uscita pubblica.

Attenzione e riposo sono necessari per la 95enne che nel 2022 sarà protagonista del Giubileo di Platino, per celebrare i suoi 70 anni di Regno.