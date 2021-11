All’indomani della tragica scomparsa di Rossano Rubicondi spunta una lettera d’implorazione per una sua grande ex: le parole strazianti.

La drammatica scomparsa di Rossano Rubicondi ha gettato nello sconforto gli addetti al mondo dello spettacolo. In pochi conoscevano nel profondo la sua vera indole. Un personaggio tanto chiacchierato quanto introverso nei fatti di vita privata.

Il veterano modello, autore di diversi scoop e protagonista di vicende gossip di grande spessore ha perso la vita lasciando un vuoto dentro. Per lui si parla di ‘melanoma‘, la malattia che lo ha stroncato nel giro di poche settimane.

Tuttavia ciò che sorprende di più gli addetti è che di lui, negli ultimi anni si sapeva ben poco. La scelta personale di allontanarsi a poco a poco dalla tv celava l’esistenza del peggiore dei mali. Ecco perchè molti colleghi dello spettacolo sono rimasti letteralmente spiazzati dalla tragica notizia.

Come se non bastasse, anche in famiglia si respira aria di curiosità e incertezza, dovuta al congedo volontario di Rubicondi dopo un duro litigio con il padre, via telefono, verificatosi anni addietro

Rossano Rubicondi, la speranza nelle mani di LEI: disperazione totale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossano Rubicondi official (@rossrubicondi10)

In pochi sanno come Rossano Rubicondi ha affrontato gli ultimi giorni della sua esistenza, da tempo ormai, lontana dai riflettori.

TI POTREBBE INTERESSSARE ANCHE ——> “Un brutto spavento”: Valentina Ferragni in ansia, l’annuncio dall’ospedale fa tremare i fan – FOTO

Dopo la morte del modello, ex concorrente di Ballando Con Le Stelle (tra le ultimissime apparizioni, prima del ‘letargo’), papà Claudio, con cui i rapporti erano completamente incrinati si è messo alla disperata ricerca di verità sui fatti di vita privata del figlio ‘fuggitivo’.

Rossano non aveva mai ‘digerito’ la differenza di trattamento tra lui e il fratello. Da quì la drammatica separazione del modello dal nucleo familiare. Tempo fa saltò fuori una telefonata di tentato chiarimento tra padre e figlio con tanto di atteggiamento burbero da parte del primo che aveva così compromesso definitivamente il rapporto.

Oggi, l’ultima ‘fiammella’ di speranza rimasta accesa nei pensieri del padre di Rubicondi si chiama Ivana Trump, l’ex moglie di Donald. La lady statunitense (23 anni più anziana) era la moglie del modello più chiacchierato di sempre. A lei è toccato vivere gli ultimi atti di una vita fatta di grandi successi.

Ecco che nelle ultime ore è spuntata fuori una richiesta ‘bomba’ ad opera di Claudio Rubicondi, attraverso una lettera a dir poco struggente. Il tutto per sapere da Ivana, come Rossano aveva vissuto gli ultimi giorni della sua esistenza e qual era il suo stato d’animo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Novità in casa Ferragnez: il nuovo arrivo commuove i fans

“Anche un genitore che perde un figlio ha bisogno di sapere nonostante tutto…” recita l’implorazione in formato descrittivo fatta recapitare all’ex Signora Trump.

Una lettera per cuori forti, di fronte alla quale tutti i fan del modello sono in trepida attesa di una risposta che farebbe tornare definitivamente il sereno tra l'”Angelo” di Rossano e la sua famiglia biologica.