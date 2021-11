L’attesa è terminata, Sangiovanni ha finalmente presentato al pubblico il suo nuovo singolo che lo vede duettare con la cara amica Madame

Sangiovanni è pronto a spiccare il volo, di nuovo. Dopo aver dominato le classifiche con il suo EP di debutto e i singoli “Lady” e “Malibù“, è tornato ora con nuova musica per spianare la strada a un secondo progetto discografico. Dopo aver rilasciato “Raggi gamma” è giunto il momento di ascoltare un altro brano particolarmente atteso che lo vede duettare con Madame. “Perso nel buio” -questo il titolo del nuovo singolo- è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e il cantautore ha voluto festeggiare insieme ai suoi fan questo momento speciale.

“Grazie di tutto Franci”, l’emozione di Sangiovanni per l’uscita di “Perso nel buio”

Una delle collaborazioni più attese che vede unirsi due giovani artisti le cui strade si sono incrociate alcuni anni fa. È stata Madame a scoprire il talento di Sangiovanni e a dargli la possibilità di lavorare per la prima volta in studio accanto a dei professionisti del settore. Poi l’ascesa del giovane che, entrato nella scuola di Amici, ha conquistato il pubblico con la sua freschezza e quell’istinto naturale con il quale si esprime attraverso la musica.

“Perso nel buio” è un brano differente rispetto ai singoli precedentemente lanciati dal cantautore, ma che racchiude perfettamente i mondi dei due artisti. “Sono perso nel buio / E non trovo la luce / Sono dentro ad un loop” ripete nel ritornello. Un testo più introspettivo che racconta un senso di smarrimento. Tra confessioni e riflessioni Madame conclude il pezzo con un messaggio di sostegno che ripone in musica anche la natura della loro amicizia. “E se ti perdi nel buio / E non trovi la luce / Vieni a chiedermi aiuto / Sono sempre qui, sono qui con te“.

Sangiovanni, in occasione dell’uscita del singolo, ha voluto ringraziare proprio l’amica che ha rappresentato per lui un grande supporto. “Grazie Franci, grazie per tutto quanto“, scrive, mentre Madame ha condiviso con il pubblico alcune immagine inedite dei due nel corso degli anni.

I fan hanno risposto con grande entusiasmo a questa collaborazione, buttandosi a capofitto nell’ascolto del brano. “Che emozione“, “Orgoglio vicentino“, “Quanto aspettavamo questo momento“, questi sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto il post pubblicato da Sangiovanni nel quale presenta ufficialmente al pubblico “Perso nel buio“.