“La Toffanin ti ha superata”, Barbara D’Urso e la stoccata dei fan: lei reagisce in maniera inaspettata. La FOTO

Barbara D’Urso reagisce in maniera inaspettata alla stoccata dei fan: la compilation è davvero da mozzare il fiato

Quest’anno, il ruolo di Barbara D’Urso all’interno della rete ammiraglia di Mediaset è davvero ridotto. La presentatrice, che in passato era al timone di “Domenica Live” – il programma che, per anni, ha fatto concorrenza a “Domenica In” – e di “Live – Non è la D’Urso”, attualmente si occupa soltanto della conduzione di “Pomeriggio 5”.

Peraltro, Silvia Toffanin è riuscita a soppiantare egregiamente la presenza della D’Urso. L’appuntamento di domenica 7 novembre di “Verissimo” ha infatti tenuto incollati alla tv oltre 2.700.000 spettatori, con picchi del 18.7% di share. Come avrà reagito Barbara di fronte ai numeri della rivale? La risposta è arrivata tramite l’ultima compilation della presentatrice.

Barbara D’Urso e la stoccata dei fan: lei reagisce in maniera inaspettata – FOTO

“Verissimo”, che quest’anno va in onda con un doppio appuntamento settimanale, non fa certamente rimpiangere “Domenica Live” di Barbara D’Urso. Il programma, che ormai da tempo non rispondeva più alle esigenze del pubblico, aveva imboccato una strada in cui i telespettatori di Canale Cinque faticavano a riconoscersi. L’eccessivo sbilanciamento a favore del gossip e dei pettegolezzi, dopo anni, non sembrava più esercitare alcuna presa nei confronti degli utenti.

Silvia Toffanin, al contrario, con il suo format ormai rodato riesce a tenere testa a “Domenica In”, uscendo persino vincitrice dalla gara auditel. Gli haters della D’Urso, ovviamente, non si sono lasciati scappare l’opportunità di sottolineare questo fatto. “Aspettiamo di vedere la Toffanin fare lo share che tu non hai mai fatto“: questo uno dei commenti apparsi sotto l’ultimo post di Barbara.

La presentatrice, tuttavia, non sembra affatto influenzata dalle cattiverie degli utenti. Nell’ultima compilation di Instagram, la D’Urso sfoggia un sorriso radioso ed una felicità travolgente, che non manca di illuminare il suo viso. Qual è la ragione di tanto entusiasmo? La risposta l’ha fornita la presentatrice stessa tramite la descrizione.

“Aspettando la prossima giornata di sole“: questa la didascalia che accompagna lo scatto. Sopraffatta dal buonumore, Barbara non si lascerà di certo abbattere dalle critiche degli haters.