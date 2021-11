Valentina Ferragni si è aperta con i fan, mostrandosi in un momento molto delicato. Sale la preoccupazione per la sorella di Chiara.

Ore di agitazione per l’influencer amatissima dal pubblico dopo l’immagine postata da un letto di ospedale in quanto si è sottoposta a un’operazione al viso.

Lo scatto dalla stanza ospedaliera ha scatenato i fan tra cuori e parole di supporto in cui si leggono i sentimenti di apprensione.

Valentina Ferragni: momento di grande apprensione

“Stamattina ho tolto una cosa che avevo da un anno in fronte da un anno più o meno”, questo l’esordio su Instagram di Valentina Ferragni in accompagnamento di uno scatto in cui è ritratta in un letto di ospedale con un cerotto sulla fronte.

La sorella minore di Chiara è stata infatti operata al viso per rimuovere quello che inizialmente sembrava un brufolo poi peggiorato nel tempo, tanto da portarla a toglierlo. Per ora non ha avuto il responso della sua natura, rimanendo in attesa in merito al risultato delle analisi.

3 punti in fronte, ha toccato i fan con lo sfogo post operatorio, raccontando come si tratti della sua prima operazione. Rimosso il pezzo di pelle, dovrà aspettare una settimana per togliere i punti: durante questi giorni dovrà dormire a pancia in giù e non lavarsi i capelli da sola.

Sotto al post sono innumerevoli le parole di supporto per l’influencer. “Un brutto spavento”, “Forza”, “Aggiornaci”, sono alcuni dei commenti che si leggono nei commenti.

Tra questi spuntano poi le dolcissime parole del fidanzato Luca Vezil: “Non è vero che è la tua prima operazione, dimentichi quando ti hanno asportato un pezzo di cuore per impiantarlo nel mio petto.”