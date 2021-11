“Uomini e Donne”, l’opinionista finisce nel mirino: “Dovrebbero cacciarti”. L’ha fatta davvero grossa

“Uomini e Donne”, l’opinionista finisce nel mirino: quello che ha detto ha messo in seria difficoltà una delle dame più amate

A partire dalla scorsa edizione, i riflettori di “Uomini e Donne” si sono spostati sulla dama Isabella Ricci, l’unica in grado di oscurare l’altrettanto famosa Gemma Galgani. La donna, che partecipa al programma ormai da alcuni mesi, ha raccolto fin da subito ampi consensi da parte del pubblico e degli opinionisti. Qualcosa, tuttavia, sembra essersi rotto durante le scorse registrazioni.

Gianni Sperti, che inizialmente sosteneva con convinzione ogni decisione della dama, ha dimostrato di aver cambiato idea su di lei. In puntata, ormai da qualche settimana, l’opinionista non manca di accusare la Ricci e di rimproverarne ogni azione. Quello che è accaduto giovedì scorso, in particolare, ha fatto infuriare gran parte degli utenti affezionati al programma: numerosi gli insulti che sono arrivati all’opinionista.

“Uomini e Donne”, Gianni Sperti finisce nel mirino: “Dovrebbero cacciarti”

Gianni Sperti, durante una delle scorse puntate di “Uomini e Donne“, ha dichiarato apertamente di non credere più alla veridicità di Isabella Ricci. Secondo l’opinionista, la dama non avrebbe alcuna intenzione di costruire una relazione seria con nessuno dei suoi corteggiatori. Durante l’appuntamento di giovedì scorso, Sperti ha perso la pazienza nei confronti di Isabella, rimarcandone la scorrettezza dei comportamenti.

“Hai sminuito quest’uomo per il fatto che è più basso di te” – ha osservato l’opinionista in riferimento a Fabio, l’uomo che Isabella sta attualmente frequentando – “È qualcosa di davvero squallido, fare queste considerazioni in merito all’aspetto fisico“. La Ricci, di contro, non ha mancato di bacchettare Sperti e di evidenziarne l’imparzialità: “Ormai tutto quello che faccio per te non va più bene“. Il pubblico da casa, molto attivo quando si tratta di commentare le vicende degli over sui social, ha dato ragione ad Isabella.

“Dovrebbero cacciarlo. Nel giudicare non è mai obiettivo“: questa la critica pungente di un utente, a cui molti altri hanno fatto eco. L’astio che Gianni cova nei confronti della Ricci, sicuramente, non sembra giocare a suo favore.